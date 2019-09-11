El Periódico: отставку Болтона празднуют от Ирана до Венесуэлы

В Венесуэле и Иране сочли своей победой уход с поста советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передаёт El Periódico. А вот в России, напротив, на отставку политика отреагировали равнодушно.
Иран и Венесуэла отпраздновали отставку Джона Болтона, одного из разработчиков американской стратегии в отношении обоих государств, с поста советника президента США по национальной безопасности как личную победу, сообщает El Periódico.
«Джон Болтон — тот, кто больше всех лгал и нанёс самый большой ущерб нашему народу. Историческая правда победила демонов войны! Будущее принадлежит нам! Мы победим!» — отреагировал на объявление об отставке вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек эль-Айссами.
В Иране также с радостью восприняли известие, сочтя это свидетельством того, насколько неудачной оказалась политика США в отношении исламской республики.
«Это не случайность, а важнейший признак провала стратегии максимального давления США перед конструктивным сопротивлением Ирана», — приводит El Periódico слова советника президента Хасана Рухани Хесамодина Ашны.
При этом ряд стран, в том числе Россия, чьи отношения с США также остаются довольно напряжёнными, предпочли не давать какую-либо оценку уходу Болтона с поста советника президента. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ограничился лишь словами о том, что подобная кадровая перестановка — внутреннее дело Вашингтона.
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