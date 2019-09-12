NZZ увидела в отставке Болтона симптом опасного кризиса в Белом доме

Отставка Джона Болтона симптоматична и говорит о глубоком кризисе в администрации американского президента, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Смена очередного советника национальной безопасности США при Трампе свидетельствует об отсутствии постоянства и о разрушении многолетней структуры принятия решений в Белом доме. Всё это может привести к серьёзным ошибкам, предостерегает автор статьи Андреас Рюэш.

Отставка Болтона — симптом опасного кризиса в Белом доме, считает автор швейцарской Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюэш. Дональд Трамп не даёт своей администрации расслабиться, проводя постоянные замены в штате. Для него это удобный стиль руководства, но отсутствие постоянства и порядка таят риск серьёзных ошибок, предостерегает журналист.

Отставку американского советника по национальной безопасности Джона Болтона в США встретили с большим облегчением, причём не только в демократических кругах, сообщается в статье. Своим крутым подходом Болтон нажил себе в администрации Трампа много врагов, а потому его отставку вряд ли можно считать удивительной. Тем более что любой другой президент на месте Трампа точно так же не стал бы долго терпеть, если бы его советник по национальной безопасности следовал в ключевых вопросах внешней политики иной, намного более жёсткой линии.

И всё-таки уход такого нестандартно мыслящего человека, как Джон Болтон, — это потеря, подчёркивает швейцарская газета. Нынешнему американскому руководству не хватает настоящих дискуссий. Трамп когда-то уверял, что приветствует внутреннюю борьбу различных точек зрения — однако в действительности всё наоборот, убеждён автор статьи. У президента «аллергическая реакция» на людей, которые ставят под сомнение его суждения — особенно когда это касается разногласий в вопросах внешней политики.

По информации от внутренних источников, определённые темы уже не обсуждаются вовсе, потому что всем известно, как раздражённо на это отреагирует глава Белого дома. Напротив, Болтон никогда не делал тайны из своего мнения. Он никогда не скрывал своего пренебрежительного отношения к идее Трампа о встрече с «Талибаном»* и не отступал от убеждения, что желание побудить Северную Корею отказаться от ядерного оружия при помощи пары помпезных встреч на высоком уровне — не более чем иллюзия.

Отставка Болтона повышает опасность того, что в Белом доме всё увереннее начинают доминировать «соглашатели» с политикой Трампа, предостерегает Neue Zürcher Zeitung. В этом смысле примечателен подъём госсекретаря Майка Помпео до ключевой фигуры в вопросах внешней политики и политики безопасности. Хотя Помпео не всегда придерживается той же позиции, что и президент, в случае разногласий «демонстрация абсолютной лояльности для него, похоже, в приоритете», отмечает издание.

Возможно, не следует доходить до того, чтобы называть нынешний Овальный кабинет «яслями для взрослых», как это сделал республиканец сенатор Боб Коркер, — но склонность Трампа к постановке вопросов на общую дискуссию в последнее время становится всё более заметной. «Тем фатальнее, если никто больше не отваживается сказать президенту, что не рекомендуется бороться с ураганами ядерными бомбами или что невозможно просто выкупить Гренландию у датчан», — настаивает швейцарский журналист.

«Спустя два с половиной года после вступления Трампа в должность центр принятия решения мировой державы Америки находится в глубоком кризисе», — пишет швейцарская газета. С точки зрения автора статьи, принятие решений в Белом доме происходит случайным образом, по обстановке. Поначалу оптимисты были убеждены, что опытные советники могут сдерживать порывы непредсказуемого президента, но сейчас эта точка зрения уже едва ли распространена.

Сам по себе круг советников Трампа подчинён его переменчивому настроению: президент США уже в четвёртый раз ищет себе советника по национальной безопасности. Более того, невозможно закрывать глаза на то, как слаженно действовавшие десятилетиями структуры принятия решений размываются при Трампе, подчёркивает Андреас Рюэш.

Ещё в прошлом столетии в США были выработаны механизмы, позволяющие различным министерствам проводить общую политику. Сегодня этот процесс едва ли работает, и в этом отчасти повинен и Болтон, отмечает издание. По идее, советник по национальной безопасности должен быть соединительным звеном между Белым домом, Пентагоном, Госдепартаментом и спецслужбами. Однако Болтон обошёл эти заинтересованные группы и попытался напрямую добиться принятия президентом собственной личной позиции по различным вопросам, вместо того чтобы вырабатывать стратегии, которые пользовались бы широкой поддержкой.

Следствием распада традиционной структуры принятия решений является тот факт, что Трамп периодически действует в полном противоречии со своими советниками, заключает швейцарская газета. И даже если в таких случаях американский президент иногда инстинктивно принимает верные решения, в целом этот путь нельзя назвать благонадёжным для мировой державы, подчёркивает Neue Zürcher Zeitung.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.