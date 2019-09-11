Fox News: Вашингтон «потрясён» увольнением Болтона, но американцы должны радоваться

Увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности — хорошая новость для Америки, утверждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, дальнейшее пребывание Болтона в Белом доме привело бы к новой бессмысленной войне и гибели простых американцев. Однако многие политики, в том числе Митт Ромни и Саманта Пауэр, очень недовольны очередным кадровым решением Дональда Трампа, отмечает журналист.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Вы, конечно, слышали, что советник по национальной безопасности Джон Болтон сегодня утром был уволен. Это серьёзное изменение кадрового состава, но не только. Это ещё и замечательная новость для Америки. Особенно для огромного количества молодых людей, которые погибли бы в бессмысленных войнах, если бы Болтон остался на посту. Может быть, они сегодня не празднуют, хотя должны бы.



Кстати, цены на нефть на международном рынке упали сразу же, как только поступила эта новость. Инвесторы точно знали, что Болтон планировал начать на Ближнем Востоке ещё один конфликт, неизбежным результатом которого стал бы скачок цен на энергоносители. Наверняка некоторых спекулянтов от энергетики уход Болтона разочаровал.



И, уж конечно, разочарованных много в Вашингтоне. Сенатор Крис Мёрфи, демократ от Коннектикута, причём ещё и прогрессист, написал в Twitter, что был «оправданно потрясён» уходом Джона Болтона из Белого дома. Саманта Пауэр — вы её помните, это сотрудница администрации Обамы, ответственная, помимо прочего, за исторически катастрофическое разрушение Ливии, в результате которого Европу наводнили беженцы — так вот, она сегодня заявила репортёрам, что увольнение было очень тревожным знаком.



Хотите верьте, хотите нет, но ряд республиканцев высказался в том же духе. Сам сенатор Митт Ромни объявил, что был «очень, очень недоволен» уходом Болтона. Далее Ромни охарактеризовал бывшего советника по национальной безопасности как «выдающегося человека, за плечами которого несколько десятилетий работы во внешней политике». Ромни не расписывал подробно, в чём заключался этот внешнеполитический опыт. Почему? Наверное, потому что в конечном итоге работа Болтона никак не помогла Америке.



Ромни прав: Болтон и вправду был на виду десятки лет. Последствия этого расхлёбываем все мы. Но какая разница? В Вашингтоне такие подробности не имеют ровным счётом никакого значения! Никому в Вашингтоне не интересно, как вы работали. Главное, что работали. На ошибках там никто не учится, потому что ошибки никто никогда не признаёт. Сам Джон Болтон возвёл эту выборочную амнезию в ранг искусства. Посмотрите, как он выступал в нашей программе!



ФРАГМЕНТ TUCKER CARLSON TONIGHT, МАРТ 2018 ГОДА



Итак, вы выступали за смену режима в Ираке, Ливии, Иране и Сирии. В первых двух странах мы сменили режим, и очевидно, что это было… я бы сказал, катастрофой.



ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года по 10 сентября 2018 года: Нет, нет, я с этим не соглашусь. Позвольте…



Вы не считаете, что это катастрофа?



ДЖОН БОЛТОН: Нет. Думаю, вам необходимо понять, что на Ближнем Востоке жизнь — штука сложная. И когда вы говорите: «Свержение Саддама Хусейна было ошибкой», — это упрощение.



Я бы сказал, что я-то как раз понимаю, насколько всё сложно. Но это всего лишь моё мнение.



ДЖОН БОЛТОН: У вас же большой опыт работы во внешней политике!



(Смех.) Скажем так, я зарекомендовал себя лучше, чем вы.



Улавливаете? Вместо того чтобы оправдать или хотя бы объяснить собственные решения, Болтон хвастается тем, как долго он проработал.



Если вы недоумеваете, почему так много прогрессистов сегодня скорбит об увольнении Болтона, всё дело в том, что сам Болтон был, по большому счёту, леваком. По глубокому убеждению Джона Болтона, не было такой человеческой проблемы, которую нельзя было бы решить грубой силой государства. Из этого исходят левые, а не правые. Не позволяйте его усам вас обмануть. Джон Болтон был одним из самых больших прогрессистов в администрации Трампа. И, кстати, едва устроившись там, он естественным образом продвигал верных сторонников Обамы в Совете национальной безопасности. И это тоже не должно вас удивлять.



С самого первого дня Джон Болтон работал, по сути, как пятая колонна в трамповском Белом доме. В этой программе мы часто предупреждали о нём.



ФРАГМЕНТ TUCKER CARLSON TONIGHT, ИЮЛЬ 2018 ГОДА



Когда президент призывает к миру с державой, обладающей огромным ядерным арсеналом, это расценивается как государственная измена. Но когда советник по национальной безопасности призывает к ещё одной бессмысленной войне, вся элита с этим согласна — значит, это хорошо.



ФРАГМЕНТ TUCKER CARLSON TONIGHT, ИЮЛЬ 2018 ГОДА



Болтон, всю жизнь придерживающийся неоконсерваторских воззрений, неоднократно призывал к свержению иранского правительства. Снова и снова. Показательно, что он никогда не говорил, что может прийти на смену иранскому правительству, когда оно будет свергнуто.



ФРАГМЕНТ TUCKER CARLSON TONIGHT, МАРТ 2019 ГОДА



По сей день Макс Бут получает зарплату от The Washington Post, Билл Кристол выступает на MSNBC, а Джон Болтон — советник по национальной безопасности (президента. — ИноТВ) этой страны. Их глупость и лживость остались без последствий. Вообще.



ФРАГМЕНТ TUCKER CARLSON TONIGHT, МАЙ 2019 ГОДА



Да, господин президент, Джон Болтон действительно хочет втянуть вас в войну. Это всё, чего он хочет, о чём мечтает. Много войн, если это возможно. И если вы не будете осторожны, он это сделает!



ФРАГМЕНТ TUCKER CARLSON TONIGHT, ИЮНЬ 2019 ГОДА



В перерывах между постами в администрации всегда находится непыльная работёнка в аналитических центрах, оплаченные выступления, контракты с кабельными новостными каналами. Может быть, для Америки война — это катастрофа, но для Джона Болтона и других таких же неоконсерваторов это всегда хороший бизнес.



Мы приглашали Джона Болтона сегодня, он ничего не ответил, а жаль. Но мы всегда будем рады видеть его здесь, это искреннее приглашение.



В каком-то смысле эта история не только о Джоне Болтоне. Она о бесчисленных Джонах Болтонах, которыми сейчас укомплектован федеральный бюрократический аппарат. Глубоко посредственные, пожизненно нанятые, пьяные высокомерием, защищённые пуленепробиваемой гарантией рабочего места. Они с большей вероятностью умрут на работе, чем будут уволены. И они это знают. Пока вы росли, эти люди очень много сделали, чтобы страна стала беднее, несчастнее и разобщённее.



Настоящий Джон Болтон ушёл — вероятно, навсегда. Вопрос сегодня стоит так: заменят ли его другим, точно таким же Джоном Болтоном? К сожалению, есть признаки того, что это возможно. На самом деле, в Вашингтоне это всегда возможно. Перемены не всегда к лучшему. Не лгите себе.



Судя по всему, в списке вероятных преемников Болтона сегодня значится спецпредставитель президента по Ирану Брайан Хук. Может быть, Хук и хороший человек, но он также неоконсерватор и не стыдится этого. Источники сообщают, что он, как и Джон Болтон, неприкрыто презирает Дональда Трампа. Особенно ему не нравится националистическая внешняя политика президента — одна из причин, по которой люди проголосовали за Дональда Трампа в 2016 году. Один сотрудник администрации вспоминает, как Хук объявил, цитирую: «Я считаю, что президент безрассудный и не понимает политику». Другой источник слышал очень похожее его высказывание, адресованное иностранным официальным лицам на конференции за рубежом.



Подобный выбор… А Хук, кстати, не один такой, далеко не один. Подобный выбор — это вообще не выбор. Это ещё больше Джона Болтона — и те же предсказуемые катастрофические результаты. Зато Митт Ромни и спекулянты от энергетики будут довольны. Но стране это не пойдёт на пользу.



Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.