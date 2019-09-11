New York Times назвала вероятных преемников Болтона на посту советника по нацбезопасности

Через день после объявления об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме рассказала о наиболее вероятных кандидатурах на должность. Возглавил список заместитель Болтона Чарльз Купперман.

Во вторник пост советника по национальной безопасности президента США покинул уже третий человек, занимавший должность с начала руководства страной Дональдом Трампом, Джон Болтон. В Белом доме заявили, что исполняющим обязанности советника станет заместитель Болтона Чарльз Купперман, однако о том, кто станет преемником политика, будет объявлено уже на следующей неделе.

Как отмечает The New York Times, в Вашингтоне успели составить перечень наиболее вероятных претендентов на место Болтона из тех немногих, кто поддерживает политику Трампа.

Один из них Купперман. Бывший сотрудник администрации президента Рональда Рейгана стал заместителем Болтона в январе и быстро сумел снискать одобрение Трампа. Так, американский лидер оценил подход Куппермана, предпочитающего в записках по вопросам национальной безопасности, касающихся долгосрочного планирования, излагать лишь сухие факты, в отличие от идеологически настроенного Болтона.

Ещё одним кандидатом на пост советника по национальной безопасности может стать специальный представитель Соединённых Штатов по Северной Корее Стивен Биган, прежде занимавший должность исполнительного секретаря Совета национальной безопасности при президенте Джордже Буше. В отличие от Болтона, которому подняться по карьерной лестнице во многом помогли твёрдые идеологические убеждения, политик преуспел благодаря своим профессиональным знаниям.

Он один из тех, кто не понаслышке знает о противостоянии между бывшим советником и президентом. Первый не изменял жёсткой позиции в отношении страны, второй стремился к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь пойти по пути ядерного разоружения Корейского полуострова. При этом считается, что спецпредставитель более склонен разделять взгляды Трампа, нежели Болтона.

Так, Биган выступает за дипломатическое решение вопроса наращивания Северной Кореей военной мощи.

«Президент чётко дал понять, что не рад ракетам малой дальности, но это не помешает нашим усилиям с целью дипломатического решения тех самых проблем, о которых мы говорим», — приводит The New York Times слова политика.

Среди возможных претендентов на должность советника по нацбезопасности также спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Работу в администрации президента Хук начал ещё со времён бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Источник издания в Белом доме, знакомый с отношениями Хука с Трампом, сказал, что они «взаимодействуют по Ирану» и «президент доволен тем, как там продвигается стратегия».

Кроме того, ожидается, что его кандидатуру поддержит зять Трампа, старший советник президента США Джаред Кушнер, который ранее неоднократно пытался помогать своим союзникам в получении высоких постов в администрации.

Ещё одним вероятным претендентом называется полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он стал известен благодаря написанию нескольких книг о реорганизации армии, но что более важно, Макгрегор часто появляется в одной из любимых программ президента «Сегодня вечером с Такером Карлсоном» на телеканале Fox News, завсегдатаем которой также был Болтон.

Считается, что в июне американский лидер в последний момент отменил серию ударов по Ирану, прислушавшись именно к Макгрегору.

Кроме того, особую симпатию Трамп питает к послу США в Германии Ричарду Гренеллу. Так, посол известен немецким политикам по нападкам на местные компании, сотрудничающие с Ираном. Согласно источнику The New York Times в Белом доме, Гренелл, активно выступающий за расширение прав представителей сексуальных меньшинств по всему миру, весьма заинтересован в этой работе.

Также в списке издания фигурирует генерал-лейтенант американской армии Герберт Макмастер, покинувший должность советника по национальной безопасности в 2018 году из-за разногласий с Трампом относительно вмешательства России в американские выборы. Несмотря на то что шансы Макмастера стать преемником Болтона невелики, известно, что после отставки Трамп как минимум единожды обращался к нему за советом.