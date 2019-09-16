Обозреватель Hill: на посту советника по безопасности Трампу нужен «адвокат дьявола с тихим голосом»

Несмотря на то, что взгляды Джона Болтона на внешнюю политику были слишком радикальными, его отставка всё же навредит администрации Дональда Трампа, поскольку снизит внутри неё плюрализм мнений, пишет внештатный обозреватель The Hill Джеймс Холмс. По мнению Холмса, Трампу следует найти на должность советника по национальной безопасности человека, который, как и Болтон, будет играть роль «адвоката дьявола» и возражать коллегам, но при этом будет проявлять больше такта.

Отставка советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона едва ли стала для кого-нибудь шокирующей новостью — ведь сегодня в президентской администрации существует большая текучка среди советников, пишет заведующий кафедрой морской стратегии Военно-морского колледжа США и внештатный обозреватель The Hill Джеймс Холмс. Как отмечает Холмс, если даже таким «звёздам» политики как бывший министр обороны Джеймс Мэттис могут запросто и без всяких церемоний указать на дверь, гарантий сколь-либо долгой занятости в администрации Дональда Трампа не приходится ждать никому.

В 70-х года прошлого века американский психолог Ирвинг Джейнис опубликовал свой главный труд под названием «Групповое мышление», где писал, что в любой социальной группе «несогласные» неизбежно сталкиваются с социальным давлением — их вынуждают либо соглашаться с мнением большинства членов группы, либо просто молчать, пишет автор. Между тем, у взглядов, не совпадающих с «генеральной линией», есть своя ценность — даже несмотря на то, что они далеко не всегда оказываются верными, они заставляют большинство хорошенько задуматься над собственными аргументами и устранять недочёты, подчёркивает Холмс.

Дабы бороться с групповым мышлением, Джейнис предлагал лидерам групп назначать так называемого «адвоката дьявола», продолжает обозреватель The Hill. Как напоминает читателям Холмс, такое звание носил в католической церкви особый служитель, в задачи которого при канонизации того или иного лица входил сбор сведений, из-за которых его могли отказаться причислить к лику святых — а это помогало церкви оценивать кандидатов и заставляло высшие чины тщательно подбирать аргументы и контраргументы и учитывать все плюсы и минусы прежде, чем кого-то канонизировать.

Решение Трампа уволить Болтона критиковали в том числе и потому, что в результате его отставки внутри президентской администрации снизится плюрализм мнений, а президент будет лишён доступа к отдельным точкам зрения на различные вопросы внешней политики, подчёркивает внештатный обозреватель The Hill. По мысли Холмса, такая «близорукость» в итоге может негативным образом повлиять на эффективность принимаемых администрацией решений, ведь «какофония из разных мнений и голосов, каждый из которых стремится к превосходству, это благо для свободных обществ — в отличие от их авторитарных конкурентов».

Всё это, конечно, не означает, что взгляды Болтона можно было назвать правильными, оговаривается автор. Как полагает Холмс, экс-советник Трампа был заложником «проблемы золотого молотка», которую американский психолог Абрахам Маслоу сформулировал так: «Наверное, когда единственный инструмент, который у тебя есть — это молоток, возникает соблазн смотреть на всё вокруг как на гвоздь». Для Болтона «молотком» были вооружённые силы — он слишком рьяно призывал их применить и слишком неохотно отказывался от такого применения в ситуациях, когда оно не показало результатов или уже прекратило быть полезным, рассуждает автор.

По мнению Холмса, такой образ мышления — большая проблема, поскольку силовой подход оправдывает себя далеко не во всех случаях, а если им чрезмерно увлекаться, то бывает, что страна начинает впустую тратить деньги на не слишком полезные военные действия, упуская из виду реальные приоритеты.

Президент США Теодор Рузвельт, которого называли «президентом-воином», также применял силу, однако он всегда руководствовался во внешней политике одной западноафриканской пословицей: «Говори тихо, но бери с собой большую дубину — и ты далеко пойдёшь», пишет автор. В отличие от Болтона, Рузвельт стремился никогда не высказывать недовольство своим противникам в лицо — но, например, когда ряд европейский государств организовали в 1902 морскую блокаду Каракаса, чтобы заставить Венесуэлу выплатить свой долг европейским банкам, лидер США отправил в Карибское море практически весь американский флот, чтобы не дать европейцам захватить это южноамериканское государство, подчёркивает обозреватель The Hill. При этом, как отмечает автор, организована эта операция была настолько тихо, что историки смогли доказать, что она была проведена, лишь через столетие.

На пост следующего советника по национальной безопасности, президенту Трампу следовало бы подыскать «адвоката дьявола» с «тихим голосом», который будет выражать собственное мнение среди коллег открыто и бесстрашно, но на публике будет проявлять такт, подытоживает автор. Впрочем, кое-чему поучиться у Ирвинга Джейниса и Теодора Рузвельта не помешало бы и самому американскому лидеру, иронизирует Холмс.