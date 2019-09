Ведущий MSNBC рассказал, когда и как Болтон может отомстить Трампу

Отвечая на вопрос об отставке своего советника по национальной безопасности, президент США раскритиковал его и назвал неумным, передаёт MSNBC. Джон Болтон пообещал ответить «в свой черёд». По мнению телеведущего Лоренса О'Доннелла, теперь отставному советнику следует неторопливо написать книгу о поведении Трампа в Белом доме, выпустить её в разгар президентской гонки и заработать миллионы долларов.

Сегодня проблемы Дональда Трампа с Джоном Болтоном сильно усугубились. Никто так хорошо не усугубляет проблемы Дональда Трампа, как Дональд Трамп. И сегодня, когда ему задали вопрос про Джона Болтона, он не удержался от нелестных слов в адрес Джона Болтона, от нападок на Джона Болтона. Он назвал Джона Болтона «неумным».



Джон Болтон воздерживался от ответа на провокации со стороны Дональда Трампа. Но не совсем воздержался. Он сделал очень важное заявление. Джон Болтон заявил: «Я скажу своё слово в свой черёд». Впервые об этом сообщили как о текстовом сообщении Джона Болтона газете The Washington Post. И вскоре NBC News подтвердил, что Болтон сегодня сказал именно эти слова: «Я скажу своё слово в свой черёд».



Для Дональда Трампа было бы гораздо лучше, если бы Джон Болтон решил сказать своё слово сегодня и закрыть тему. Но, по крайней мере в данном случае, Джон Болтон гораздо, гораздо умнее Дональда Трампа. Джон Болтон скажет своё слово, он ответит на те оскорбления, которыми сегодня бросался в него Дональд Трамп. Но Джон Болтон сам выберет время и форму ответа Дональду Трампу.



Джон Болтон уже написал одну книгу мемуаров о своей службе в республиканской администрации. И сегодня Джон Болтон знает, что у него есть всё, что нужно для написания книги, которая могла бы продаваться лучше, чем любая книга, когда-либо написанная сотрудником президентской администрации. И эта книга могла бы уничтожить кампанию по переизбранию Трампа.



«Я скажу своё слово в свой черёд». Может ли этот черёд настать, скажем, через год? В сентябре или октябре 2020 года, в разгар президентской гонки? Возможно ли, чтобы именно тогда Джон Болтон опубликовал свои вторые мемуары о том, как он служил президенту? Возможно ли, чтобы именно тогда и именно так сказал своё слово Джон Болтон? Что бы сделала эта книга с кампанией по переизбранию Трампа?



Дональду Трампу следует всерьёз обеспокоиться насчёт следующей книги Джона Болтона. Есть небольшая группа нью-йоркских литературных агентов и вашингтонских юристов, имеющих дело с подобными книгами. И все они порекомендовали бы Джону Болтону сказать своё слово в книге. А чтобы придать этой книге наибольшую ценность на рынке, Джону Болтону следует ничего не говорить с этого момента и до выхода книги. Это значит, что с каждым днём молчание Джона Болтона становится всё более зловещим для избирательного штаба Трампа. Каждый книгоиздатель скажет Джону Болтону, что им нужно, чтобы книга вышла в разгар президентской гонки.



Одну подсказку о том, что могло бы быть в такой книге, предложил газете The Washington Post «один из союзников Болтона» на условиях анонимности. И этот союзник сказал The Washington Post, что «Болтон не был удивлён очередной вспышкой эмоций Трампа, после того как поработал с ним бок о бок и составил представление о его поведении». Вот она, история, которую Джон Болтон должен продать книгоиздателям! То, как он работал с ним бок о бок и составил представление о его поведении. Каждая подробность этого поведения, которую Джон Болтон видел сам или о которой слышал.



Джон Болтон имеет все шансы стать автором самого популярного бестселлера о том, что происходит в трамповском Белом доме. И у него достаточно времени для написания этой книги и её публикации в разгар президентской гонки. Эта книга может принести несколько миллионов долларов — с такими деньгами Джон Болтон может зажить совсем по-другому!



Очевидно, что, если в Белом доме работает кто-то, искренне заботящийся об интересах Дональда Трампа, этот человек сегодня сказал бы Дональду Трампу не восстанавливать против себя Джона Болтона. Не говорить того, что он сказал сегодня о Джоне Болтоне.



Дата выхода в эфир 11 сентября 2019 года.