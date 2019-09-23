Daily Mail: Джонсон надеется превратить Генассамблею ООН в мини-саммит по брекситу

Джонсон прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН вчера вечером. Он надеется превратить это мероприятие в мини-саммит по брекситу. Британский премьер предположительно собирается провести трёхсторонние переговоры с Меркель и Макроном, чтобы обрисовать им свои планы по решению вопроса с ирландской границей.

Как сообщил источник в Консервативной партии, Джонсон также попытается убедить их сделать чёткое заявление, что любая новая сделка по брекситу должна быть принята до 31 октября.

По мнению министров, этот шаг должен помешать британским парламентариям отложить решение этой проблемы на потом и должен вынудить их наконец-то сделать выбор: выходить из ЕС со сделкой или же без неё.

Кроме того, таким образом Джонсону, возможно, удастся обойти новый противоречивый закон, требующий от него добиваться продления членства Британии в ЕС ещё на три месяца в том случае, если к 19 октября парламент не одобрит сделку с Брюсселем.

Однако источники признают, что «уловка» Джонсона принесёт успех только в том случае, если он сможет сначала убедить лидеров ЕС пойти на компромисс в отношении ирландского вопроса.

Как напоминает Daily Mail, EC всё ещё настаивает на том, чтобы Северная Ирландия, входящая в состав Соединённого Королевства, осталась в таможенной зоне Евросоюза, что неприемлемо ни для Джонсона, и для его североирландских союзников.

Британский премьер Борис Джонсон, как ожидается, попросит канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона исключить возможность очередной отсрочки по выходу Британии из ЕС, пишет Daily Mail. Таким образом он хочет надавить на своих парламентариев, чтобы те поддержали пересмотренную сделку по брекситу.