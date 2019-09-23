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Немецкий экономист: осуществить брексит невозможно — Великобритании остаётся только отказаться от него

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Заключение сделки по брекситу изначально было невозможным, пишет немецкий экономист Клеменс Йоос в своей статье для Focus Online. ЕС никогда не согласится убрать требование «бэкстопа», то есть отсутствия твёрдой границы между Ирландией и Северной Ирландией, а парламент Великобритании никогда не примет это требование. В результате Лондону остаётся только отменить брексит, чтобы избежать катастрофических последствий выхода из ЕС без сделки.
Немецкий экономист: осуществить брексит невозможно — Великобритании остаётся только отказаться от него
Reuters

Лиссабонский договор 2009 года, способный претендовать на звание общеевропейской Конституции, настолько тесно связал страны ЕС друг с другом, что никто уже не может себе позволить выход из союза, пишет экономист Клеменс Йоос в своей статье для Focus Online. Как отмечает Йоос, подписав этот договор, страны ЕС передали значительную часть своего суверенитета общеевропейским институтам.

Йоос вспоминает, что ещё в 2015 году, до референдума о выходе из ЕС в Великобритании, он писал, что Лиссабонский договор подразумевает возможность выхода из ЕС, однако осуществить его на практике невозможно. В следующем году состоялся референдум, после которого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку. Прошло три года, и после бесконечных провальных переговоров по брекситу в отставку подала его преемница Тереза Мэй. Как отмечает Йоос, следующей жертвой может стать Борис Джонсон, даже несмотря на его решимость в отношении «жёсткого» брексита, угрожающего Великобритании серьёзными последствиями.
 
По мнению Йооса, причина неудач британских политиков заключается в том, что сделка по брекситу изначально была невозможна: ЕС ни при каких обстоятельствах не откажется от своих основных свобод — свободы передвижения людей, капитала, товаров и услуг. Именно поэтому в Брюсселе настаивают на том, чтобы сделка содержала в себе пункт о «бэкстопе», по которому Великобритания будет оставаться в едином рынке с ЕС до тех пор, пока не будет найдено решение о том, как избежать установление твёрдой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
 
Именно «бэкстоп» был основной причиной, по которой британский парламент не принимал сделку по брекситу, отмечает Йоос. В результате Великобритании остаются только два варианта: «жёсткий» брексит или отказ от брексита. При этом сценарий «жёсткого» брексита не подразумевался в ходе голосования на референдуме, пишет Йоос: более того, идею о выходе из ЕС без сделки не одобряет даже большинство однопартийцев Бориса Джонсона.
 
В результате остаётся только вариант с отменой брексита, считает Йоос. Для этого Лондону нужно лишь отозвать своё заявление о выходе, поданное в 2017 году. В Европейском совете отмечали, что Великобритания может аннулировать своё заявление о выходе в любое время.
 
Как считает Йоос, Великобритании рано или поздно придётся отказаться от брексита, поскольку только так можно предотвратить катастрофические последствия, которые произойдут в случае выхода из ЕС без сделки. Вполне возможно, что до этого состоится ещё несколько переносов сроков брексита. 
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