Заключение сделки по брекситу изначально было невозможным, пишет немецкий экономист Клеменс Йоос в своей статье для Focus Online. ЕС никогда не согласится убрать требование «бэкстопа», то есть отсутствия твёрдой границы между Ирландией и Северной Ирландией, а парламент Великобритании никогда не примет это требование. В результате Лондону остаётся только отменить брексит, чтобы избежать катастрофических последствий выхода из ЕС без сделки.

Лиссабонский договор 2009 года, способный претендовать на звание общеевропейской Конституции, настолько тесно связал страны ЕС друг с другом, что никто уже не может себе позволить выход из союза, пишет экономист Клеменс Йоос в своей статье для Focus Online. Как отмечает Йоос, подписав этот договор, страны ЕС передали значительную часть своего суверенитета общеевропейским институтам.

Йоос вспоминает, что ещё в 2015 году, до референдума о выходе из ЕС в Великобритании, он писал, что Лиссабонский договор подразумевает возможность выхода из ЕС, однако осуществить его на практике невозможно. В следующем году состоялся референдум, после которого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку. Прошло три года, и после бесконечных провальных переговоров по брекситу в отставку подала его преемница Тереза Мэй. Как отмечает Йоос, следующей жертвой может стать Борис Джонсон, даже несмотря на его решимость в отношении «жёсткого» брексита, угрожающего Великобритании серьёзными последствиями.

По мнению Йооса, причина неудач британских политиков заключается в том, что сделка по брекситу изначально была невозможна: ЕС ни при каких обстоятельствах не откажется от своих основных свобод — свободы передвижения людей, капитала, товаров и услуг. Именно поэтому в Брюсселе настаивают на том, чтобы сделка содержала в себе пункт о «бэкстопе», по которому Великобритания будет оставаться в едином рынке с ЕС до тех пор, пока не будет найдено решение о том, как избежать установление твёрдой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Именно «бэкстоп» был основной причиной, по которой британский парламент не принимал сделку по брекситу, отмечает Йоос. В результате Великобритании остаются только два варианта: «жёсткий» брексит или отказ от брексита. При этом сценарий «жёсткого» брексита не подразумевался в ходе голосования на референдуме, пишет Йоос: более того, идею о выходе из ЕС без сделки не одобряет даже большинство однопартийцев Бориса Джонсона.

В результате остаётся только вариант с отменой брексита, считает Йоос. Для этого Лондону нужно лишь отозвать своё заявление о выходе, поданное в 2017 году. В Европейском совете отмечали, что Великобритания может аннулировать своё заявление о выходе в любое время.

Как считает Йоос, Великобритании рано или поздно придётся отказаться от брексита, поскольку только так можно предотвратить катастрофические последствия, которые произойдут в случае выхода из ЕС без сделки. Вполне возможно, что до этого состоится ещё несколько переносов сроков брексита.