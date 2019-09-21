Times: Букингемский дворец отчитал Кэмерона за огласку разговоров с королевой

Дэвид Кэмерон получил выговор от Букингемского дворца за разглашение подробностей приватных разговоров с королевой Елизаветой II, пишет Times. В частности, представителей короны возмутили откровения экс-премьера о том, как он просил Её Величество вмешаться в ход референдума о независимости Шотландии в 2014 году. Как отмечает издание, резкая реакция дворца отражает обеспокоенность королевских кругов втянуть королеву в политические распри вокруг брексита и прекращения работы парламента.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон получил выговор от Букингемского дворца за разглашение подробностей приватных разговоров с королевой Елизаветой II «по чувствительным вопросам, связанным с конституцией», пишет The Times. В частности, речь идёт об огласке того факта, что Кэмерон просил королеву вмешаться в ход шотландского референдума о независимости в 2014 году.

Как отмечает издание, скорость реакции и публичность критики со стороны дворца, вероятно, «отражает растущую обеспокоенность в королевских кругах тем, что королеву втягивают в политические битвы, связанные с брекситом и перерывом в работе парламента». Существуют опасения, что в столь нестабильное время конфиденциальность отношений монарха с главой правительства оказывается подорванной, подчёркивает газета.

Сам Кэмерон согласился, что рассказал больше, чем нужно, признавшись в документальном фильме BBC, что просил личного секретаря королевы выразить своё неодобрение ходом референдума по вопросу независимости Шотландии в 2014 году. По словам экс-премьера, настаивать на королевском вмешательстве его заставили результаты опросов, согласно которым сторонники независимости одерживали победу в голосовании и растущее чувство паники в связи с возможным выходом Шотландии из состава Соединённого Королевства.

Как напоминает газета, вскоре после просьбы со стороны главы правительства королева сообщила «доброжелателю» в церкви близ частной королевской резиденции Балморал о своих надеждах на то, что «люди очень хорошо подумают о своём будущем» перед голосованием.

Значение отповеди, данной дворцом Кэмерону по поводу разглашения закулисных переговоров, предшествовавших вмешательству королевы, признают и специалисты по истории конституции Великобритании. По мнению историка лорда Хеннесси из Нимпсфилда, слова бывшего премьера стали нарушением конфиденциальности, присущей конституционной связи королевы с её премьер-министрами.

Как напоминает газета, Кэмерон не впервые разглашает подробности своего общения с королевой. Так, бывший премьер признал «ужасной ошибкой» рассказ о том, как Её Величество успокаивала его после того, как шотландцы в конечном итоге проголосовали против независимости.

По мнению первого министра Шотландии Николы Стерджен, откровения Кэмерона в первую очередь многое говорят о нём самом, а также «демонстрируют панику, царившую в самом сердце британского правительства в период, предшествовавший референдуму о независимости».

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, подчеркнул, что никогда не комментирует не только собственные разговоры с королевой, но её беседы с другими людьми.

Букингемский дворец заявил, что не будет официально комментировать инцидент.