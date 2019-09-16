Welt: Кэмерон в мемуарах исказил историю, чтобы снять с себя вину за хаос брексита

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон войдёт в историю как человек, инициировавший выход страны из ЕС, пишет Welt am Sonntag. Однако из его новых мемуаров явно следует: политик не раскаивается в референдуме 2016 года и винит во всех неудачах и воцарившемся хаосе Бориса Джонсона. Тем самым Кэмерон искажает историю, чтобы оправдать свои действия — причём очень сильно, подчёркивает немецкая газета.

Каждый глава правительства оставляет своё наследие, но случай Дэвида Кэмерона — особенный, сообщает воскресное издание немецкой газеты Die Welt. По мнению автора статьи, бывший британский премьер войдёт в историю как человек, инициировавший выход Великобритании из Европы.

Дэвид Кэмерон, наконец, представил в Лондоне свои мемуары, которых ожидали в «почти истерическом напряжении», и сразу стало ясно: он не раскаивается в референдуме 2016 года. Он сожалеет о последствиях этого события, но по сей день не сомневается в его необходимости.

«В центральном вопросе о том, было ли правильно заново обговорить отношения Великобритании с ЕС и дать при этом гражданам право голоса, я остаюсь при своём убеждении: это был верный путь», — подчеркнул Кэмерон в интервью британской газете The Times.

Как отмечает Welt am Sonntag, это утверждение вызывает новый ключевой вопрос: насколько Кэмерон искажает историю, чтобы оправдать свои действия? И ответ на него — очень сильно, пишет немецкая газета.

Все опросы общественного мнения, проводившиеся до 2016 года, подтверждают, что вопрос о членстве в ЕС находился в самом низу списка приоритетов граждан. Этот факт укрепляет подозрения в том, что референдум был для бывшего лидера британских консерваторов средством заставить замолчать вечных противников ЕС в собственных рядах.

Своим прочтением истории Кэмерон хочет, в первую очередь, оправдаться, считает автор статьи. Однако политик также использует взгляд в прошлое с целью взвалить ответственность за неудачи на своего вечного конкурента, теперь ещё и занявшего его место, — Бориса Джонсона. Кэмерон обвиняет его в том, что его управление брекситом вышло стране боком.

Экс-премьер не одобряет ни введённых Джонсоном каникул в работе парламента, ни «вышвыривания» 21 «мятежного» тори из фракции и партии. Однако можно думать о радикальных действиях Джонсона в последние недели что угодно, но «истоком британской катастрофы стал референдум, который был решением исключительно одного Кэмерона», настаивает немецкая газета.

Яростное негодование по этому поводу выходцу из богатой семьи, выпускнику Итона и Оксфорда, принадлежащему к британской аристократии, нередко доводится прямо ощутить на себе. По его собственному признанию, Кэмерон то и дело встречается с людьми, которые бросают ему в голову всевозможные предметы. Кроме того, ему уже пришлось пережить несколько жёстких разговоров, рассказал политик, который за последние три года крайне редко показывается на публике.

Кэмерон курсирует между городским домом в Ноттингхилле и двумя поместьями в Оксфордшире и Корнуолле. Пока его жена Саманта занимается развитием своего модного бренда, Кэмерон заботится о троих детях. «Я надеюсь, что сейчас стал лучше как отец и супруг», — сказал бывший британский премьер-министр.

Как сообщается в статье, за его мемуары издательство HarperCollins заплатило ему аванс в размере €900 тыс. Книга появится на прилавках в ближайший четверг. Всю прибыль Кэмерон собирается пожертвовать в благих целях.

Насколько убедителен мягкий и порой покаянный тон Кэмерона, каждому читателю предстоит решать самому. С точки зрения экс-премьера, это однозначная попытка объяснить, как вышло, что его страна сегодня переживает тяжелейший кризис с послевоенных времён.

«Я думаю об этом каждый день. Я ужасно беспокоюсь, что произойдёт дальше. Покинем ли мы ЕС и останемся соседями, друзьями, партнёрами? Мы можем это сделать, но я бы предпочёл перепрыгнуть через время до этого момента, потому что всё, что посередине, означает болезненные воспоминания для страны, и мне больно на это смотреть», — поведал Кэмерон.

В отличие от Джонсона, он убеждён, что нерегулируемый выход из ЕС — худший из возможных вариантов для его страны. В то же время Кэмерон не рискнул ясно высказаться по поводу шансов на выход по соглашению с ЕС. Вместо этого ему представляется решение, которое вызовет бурную реакцию у многих из его однопартийцев — второй референдум.

«Этого нельзя исключать, потому что мы прочно застряли. Я не говорю, что это случится или должно случиться. Но этого нельзя и исключать, потому что необходимо найти выход из тупика», — заявил Кэмерон.

По версии Die Welt, это поразительные слова для человека, который в 2016 году твёрдо пообещал «уважать голоса граждан». Примечательно, что этим предложением Кэмерон даёт стимул всё громче звучащим из его собственной партии призывам.

Всё большее число умеренных тори хотят сначала решить вопрос о брексите с помощью опроса граждан, а не проводить новые выборы, как намерен сделать Джонсон. Велик страх, что новые выборы лишь подтолкнут страну на шаг ближе к пропасти, заключает Die Welt.