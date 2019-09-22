Le Point: брексит заставил британцев переезжать в Испанию

С приближением даты выхода Великобритании из Евросоюза всё больше жителей острова получает прописку в Испании из опасения попасть в уязвимое положение, пишет Le Point. До референдума многие жили здесь на постоянной основе или приезжали на долгий срок без оформления бумаг, однако теперь экспаты предпочитают легализовать своё положение, чтобы получить возможность работать, учиться и проходить лечение.

Сразу после того, как в 2016 году 52% британцев проголосовали за выход из Евросоюза, в Испании отметили, что количество граждан Великобритании, желающих зарегистрироваться по ту сторону Пиреней, выросло на 4,6%. По сообщению Le Point, на сегодняшний момент, когда над жителями острова навис дамоклов меч назначенного на 31 октября брексита, этот рост составил 10%.

Как рассказывает издание, консульские учреждения не могут точно сказать, кто составляет эту цифру: вновь прибывшие или британцы, которые хотят легализовать своё проживание в Испании. В любом случае, эта страна стала убежищем для тех, кто воспринимает брексит как нечто негативное и считает, что после роковой отсрочки их положение станет неисправимо более уязвимым. Параллельно консульства информируют выходцев из Соединённого Королевства о том, что после трёх месяцев на Пиренейском полуострове желающим «прикрыть тыл» достаточно всего лишь легализовать своё положение.

Родина Сервантеса уже не одно десятилетие привлекает множество британцев своей кухней, климатом и пляжами, отмечает французская газета. Кроме тех, кто остался здесь на постоянное жительство (на данный момент их цифра достигает 365 967), некоторые проводят в Испании целые сезоны, приобретают второе жильё или регулярно его снимают. Однако перспектива выхода их страны из ЕС побудила многих подумать о будущем: чтобы остаться в этом «испанском раю» и иметь доступ к отличной системе здравоохранения, образованию для детей или получить разрешение на работу, необходимо легализовать свой статус.

Сообщается, что большую часть (60%) «британской колонии» составляют пенсионеры, проживающие в основном на побережье Средиземного моря, в провинциях Аликанте и Малага. Остальные оседают в крупных городах, главным образом в Мадриде и Барселоне.

Никто не знает, что произойдёт после 31 октября: на бумаге пособия, которые получают граждане Великобритании, должны выплачиваться по двустороннему договору, однако не факт, что так будет на самом деле. Чтобы избежать сложных ситуаций, Мадрид подготовил специальный план для выдачи вида на жительство после регистрации тем, кто до этого избегал формальностей. Власти подчёркивают, что незарегистрированные будут лишены своих прав. Доказательством беспокойства администрации и роста путаницы служит тот факт, что за год посольство Великобритании в Испании приняло участие в сотне встреч с экспатами в преддверии брексита.