Sky News: теперь брексит не страшен — в Британии как следует затарились французским шампанским

Поставки шампанского в Великобританию были увеличены, сообщает Sky News, ссылаясь на заявления ряда производителей напитка. Это делается для того, чтобы нивелировать возможный негативный эффект от «жёсткого» брексита и связанного с ним перекрытия границ. Отмечается, что теперь запасов шампанского британцам хватит минимум на год, и недостатка не ожидается даже на Рождество.
Производители шампанского накопили большие запасы своего продукта в Великобритании, в преддверии возможного хаоса из-за «жёсткого» брексита, сообщает Sky News.
Великобритания является крупнейшим потребителем шампанского в мире, опережая США. В 2018 году страна закупила 26,8 млн бутылок.
Объединение производителей шампанского (CIVC) не стало раскрывать точных объёмов поставленных Англии запасов: по словам пресс-секретаря CIVC, объёмы поставок были увеличены для того, чтобы нивелировать эффект от возможного перекрытия границ. Винный эксперт Антуан Гербелль отметил, что накопленного Британией шампанского хватит минимум на год: «недостатка шампанского на Рождество в Великобритании не будет».
Как говорит глава французской винодельческой компании Tattinger Пьер-Эммануэль Теттенже, он не очень обеспокоен брекситом: «Если брексит случится, я бы хотел выпить по бокальчику шампанского с Борисом Джонсоном, чтобы вместе обсудить будущее».
Представители Tattinger отмечают, что брексит может сильнее ударить по небольшим производителям, поскольку они испытывают жёсткую конкуренцию со стороны итальянских и испанских игристых вин. Кроме того они заявили, что не боятся падения спроса, в случае если лондонские финансовые работники покинут Великобританию после брексита.
Между тем, английская сеть баров Wetherspoons, основатель которой Тим Мартин является сторонником брексита, заявил, что сокращает свой ассортимент напитков из стран ЕС, заменяя их на продукцию английского производства, сообщает Sky News.
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