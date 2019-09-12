Times: беспорядки и рост цен — Лондон признал, что брексит без сделки сулит стране неприятности

По настоянию палаты общин британские власти, наконец, обнародовали доклад, в котором содержатся прогнозы на случай выхода из ЕС без сделки, сообщает The Times. Как оказалось, вопреки утверждениям Бориса Джонсона о том, что брексит без соглашения станет лишь «кочкой на дороге», страну могут ждать протесты, общественные беспорядки, перебои с поставками еды и лекарств, рост цен и потеря рабочих мест.

В случае брексита без сделки Великобритании придётся иметь дело с общественными беспорядками, задержками рейсов в аэропортах и ощутимым повышением цен на электроэнергию. Этот прогноз подтвердили правительственные документы, опубликованные вечером 11 сентября, сообщает The Times.

Речь идёт о докладе под названием «Операция Йеллоухаммер» (Operation Yellowhammer), в котором рассматривались перспективы страны в наименее благоприятном случае и на обнародовании которого настояла палата общин. Как отмечает издание, опубликованная версия документа «почти идентична» той, что просочилась в СМИ в августе. Однако тогда Майкл Гоув, министр, ответственный за подготовку к потенциальному брекситу без сделки, утверждал, что в руки журналистам попала «старая версия». С тех пор, заверял политик, правительство провело большую работу и приняло «важные дополнительные меры, чтобы обеспечить выход из ЕС 31 октября — со сделкой или без».

The Times обращает внимание, что обнародованная версия документа датирована 2 августа — чуть больше недели после того, как Борис Джонсон получил должность премьер-министра.

По мнению бывшего министра образования Сэма Джимы, одного из двух десятков консерваторов, отстранённых от партийной деятельности за отказ следовать руководству в лице Джонсона, в докладе содержится «трезвая оценка того, что может случиться». Политик не согласен с утверждениями премьера о том, что брексит без сделки «обойдётся крайне дёшево» британской экономике и станет лишь «кочкой на дороге». По словам Джимы, в документе обрисована «лишь часть всего хаоса и долговременного ущерба, с которым придётся столкнуться Великобритании», и парламентарии должны не допустить выхода из ЕС без соглашения.

Теневое лейбористское правительство прокомментировало, что доклад «подтверждает серьёзные риски брексита без сделки». Согласно заявлению теневого министра по брекситу сэра Кира Стармера, «со стороны правительства было абсолютно безответственно пытаться игнорировать эти предупреждения и не давать общественности их увидеть». Теперь Борису Джонсону пора признать, что он не был честен с соотечественниками, говоря о возможных последствиях брексита без сделки, подчеркнул Стармер. Поэтому парламенту нужно скорее вновь собраться, изучить документ и сделать всё необходимое, чтобы предотвратить расставание с Брюсселем без соглашения.

Другой лейбористский парламентарий, Стивен Доти, посчитал, что правительство всё ещё может что-то скрывать: «Это всё, что доложили нашему кабинету? Уже плохо. Но если это не всё, то что там есть ещё?»

Но о чём говорится хотя бы в упомянутом документе? По данным The Times, среди 20 основных явлений, к которым доклад предлагает готовиться правительству, значатся «протестные и контрпротестные акции», на сдерживание которых может потребоваться немало полицейских ресурсов. Кроме того, документ прогнозирует «общественные беспорядки и усиление напряжённости среди людей».

В докладе также указано потенциальное повышение цен на электроэнергию и «связанные с этим более масштабные экономические и политические последствия». А больше всего любое подорожание продуктов питания и топлива скажется на самых малообеспеченных слоях населения. Кстати, ожидаются и перебои с поставкой еды — дефицита не будет, но выбор станет меньше, а цена опять-таки может вырасти. Из-за кризиса многие могут лишиться рабочих мест.

Грузовые суда, курсирующие через Ла-Манш, могут застрять во французских портах, потому что не все британские бизнесмены успеют подготовить необходимые документы для новых таможенных процедур со страной ЕС. Подобная ситуация может наблюдаться с грузовыми перевозками и по автомагистралям.

Впрочем, как предвидят британские аналитики, простаивать на таможне предстоит не только грузам, но и туристам, которым предстоит проходить более тщательную процедуру проверки документов при въезде и выезде из ЕС.

Врачи выразили опасения относительно прогнозов по перебоям в поставках лекарств, особенно с небольшим сроком годности, нехватке вакцин для животных, которая может привести к вспышкам заболеваний, передающихся людям, а также о британских пенсионерах, проживающих в странах Евросоюза, которые в случае отсутствия сделки останутся без доступа к медицинской помощи. А Министерство здравоохранения осталось недовольно планами отмены пошлин на сигареты и алкоголь для британцев, посещающих страны ЕС, поскольку такие меры идут вразрез с попытками сократить число курящих и пьющих граждан.