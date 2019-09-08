Independent: глава МИД Франции пригрозил Лондону наложить вето на отсрочку брексита

Франция намерена не допустить очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС, об этом, как сообщает The Independent, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. Французский политик объяснил подобное решение отсутствием альтернатив брекситу без сделки и понимания, чего британцы хотят.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что страна наложит вето на очередную отсрочку брексита, если Великобритания не найдёт выход из политического хаоса и не определится с тем, чего хочет, пишет The Independent.
«В нынешних условиях ответ «нет». Мы не собираемся заниматься этим каждые три месяца», — заявил Ле Дриан.
«Британцы говорят, что хотят предложить альтернативные решения выходу без сделки, но мы их не видим, так что ответ — «нет», — добавил министр, призвав британцев, наконец, взять на себя ответственность и определиться с тем, чего они хотят.
Издание напоминает, что французский лидер Эммануэль Макрон придерживается наиболее жёсткой позиции среди всех лидеров ЕС, в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель, которая стремится дать Великобритании больше времени.
В случае если Франция не допустит новой отсрочки, Великобритания покинет Евросоюз 31 октября, даже если премьер-министр Борис Джонсон пойдёт на поводу у парламента и откажется от брексита без сделки.
При этом The Independent полагает, что, невзирая на закон, запрещающий «жёсткий» выход из ЕС, Джонсон не станет просить об очередной отсрочке на важнейшем саммите стран — членов союза 17 октября.
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