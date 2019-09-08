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Independent: глава МИД Франции пригрозил Лондону наложить вето на отсрочку брексита

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Франция намерена не допустить очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС, об этом, как сообщает The Independent, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. Французский политик объяснил подобное решение отсутствием альтернатив брекситу без сделки и понимания, чего британцы хотят.
Independent: глава МИД Франции пригрозил Лондону наложить вето на отсрочку брексита
Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что страна наложит вето на очередную отсрочку брексита, если Великобритания не найдёт выход из политического хаоса и не определится с тем, чего хочет, пишет The Independent.

«В нынешних условиях ответ «нет». Мы не собираемся заниматься этим каждые три месяца», — заявил Ле Дриан.

«Британцы говорят, что хотят предложить альтернативные решения выходу без сделки, но мы их не видим, так что ответ — «нет», — добавил министр, призвав британцев, наконец, взять на себя ответственность и определиться с тем, чего они хотят.

Издание напоминает, что французский лидер Эммануэль Макрон придерживается наиболее жёсткой позиции среди всех лидеров ЕС, в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель, которая стремится дать Великобритании больше времени.

В случае если Франция не допустит новой отсрочки, Великобритания покинет Евросоюз 31 октября, даже если премьер-министр Борис Джонсон пойдёт на поводу у парламента и откажется от брексита без сделки.

При этом The Independent полагает, что, невзирая на закон, запрещающий «жёсткий» выход из ЕС, Джонсон не станет просить об очередной отсрочке на важнейшем саммите стран — членов союза 17 октября. 

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источник
Independent Великобритания Европа
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