Independent: глава МИД Франции пригрозил Лондону наложить вето на отсрочку брексита

21:59 Тренер сборной Боснии и Герцеговины подал в отставку после поражения от армении в отборе на Евро-2020 Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки принял решение уйти в отставку после поражения своих подопечных от национальной команды Армении в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

21:53 Девять человек пострадали в аварии с автобусом в Дзержинске Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при аварии с участием автобуса и легковой машины в Дзержинске в Нижегородской области, сообщили в администрации города.

21:51 Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступление на международном турнире в Португалии — финальном этапе Кубка вызова.

21:39 Сборная России по пляжному футболу проиграла Португалии в финале Евролиги Сборная России потерпела поражение от национальной команды Португалии в финале розыгрыша Евролиги по пляжному футболу 2019 года среди мужских команд.

21:34 Памфилова заявила об отсутствии серьёзных нарушений на выборах Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьёзных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России, пока не зафиксировано.

21:32 Швейцария разгромила Гибралтар в квалификации на Евро-2020 Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над национальной командой Гибралтара в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

21:19 Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Он выразил признательность российскому и украинскому президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

21:13 Квят назвал досадным свой сход во время гонки Гран-при Италии Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 14-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.

21:03 В Toro Rosso назвали причину схода Квята на Гран-при Италии Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост прокомментировал причины схода российского пилота Даниила Квята в гонке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.

20:54 Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90% Итоговая явка на электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы составила 92,3%.

20:47 Селихов получил травму ахилла на следующий день после возвращения в общую группу «Спартака» Голкипер московского клуба «Спартак» Александр Селихов получил повреждение на тренировочном занятии команды.

20:42 Прокуратура сообщила о задымлении в двигателе самолёта в Шереметьеве В двигателе лайнера, который готовился к взлёту по маршруту Москва — Владивосток из аэропорта Шереметьево, произошло задымление.

20:35 Кусс выиграл 15-й этап веломногодневки «Вуэльта» Американец Сепп Кусс из команды Jumbo-Visma одержал победу на 15-м этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльты».

20:28 Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалинской области Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 57,57% голосов после обработки 91,63% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

20:28 «Ростов» разгромил сборную Сирии по футболу в контрольном матче Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» одержал разгромную победу над сборной Сирии по футболу в контрольном матче.

20:19 Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Главы государств позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

20:17 Фигуристка Медведева уверена, что статус посла ОИ-2020 не помешает подготовке к сезону Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказала мнение, что статус посла сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года не отразится на её подготовке к предстоящему сезону.

20:07 В Москве закрылись избирательные участки Голосование на избирательных участках на выборах в Мосгордуму закончилось в 20:00.

20:00 В Шереметьеве самолёт прервал взлёт из-за срабатывания датчика В аэропорту Шереметьево самолёт, следовавший по маршруту Москва — Владивосток, прервал взлёт из-за срабатывания датчика неисправности одного из двигателей.

19:56 «Спартак» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо», растеряв по ходу матча преимущество в две шайбы.

19:53 В Мосгоризбиркоме рассказали о ключе шифрования данных онлайн-выборов Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что ключ шифрования данных онлайн-голосования на выборах депутатов разделён на семь частей и передан на хранение в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой.

19:44 «Авангард» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» одержал победу над «Торпедо».

19:43 Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной Госдепартамент США выпустил официальное заявление в связи с обменом между Россией и Украиной удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

19:31 Эксперт считает, что у Медведева хорошие шансы на победу в финале US Open Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, за счёт чего Медведев может победить Надаля в финале Открытого чемпионата США по теннису.

19:28 На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек Папа Римский Франциск провёл на Мадагаскаре торжественную мессу, послушать которую собралось около миллиона человек.

19:15 В Екатеринбурге прошла церемония открытия ЧМ по боксу В центре «Екатеринбург-Экспо» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу.

19:14 Явка на выборы депутатов Мосгордумы на 18:00 составила 17,2% Явка избирателей на выборы депутатов Мосгордумы по состоянию на 18:00 превысила 17,2%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

19:06 Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

19:00 Воронцевич оценил выступление сборной России на ЧМ-2019 по баскетболу Баскетболист сборной России Андрей Воронцевич поставил оценку себе и своим партнёрам за выступление на чемпионате мира — 2019, который проходит в Китае.

18:50 В МВД рассказали о нарушениях во время голосования на выборах Министерство внутренних дел констатирует, что нарушения, которые были зарегистрированы во время выборов в России, не повлияют на ход голосования.

18:47 Боец Дацик заявил, что заранее знал исход поединка Нурмагомедова и Порье Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал исход главного боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

18:34 Агент Бурдасова: если сегодня не получаем контракт в НХЛ, остаёмся в России Шуми Бабаев, представитель российского форварда Антона Бурдасова, рассказал о шансах игрока продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

18:32 Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

18:20 Тактаров назвал слабые места Нурмагомедова Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов переоценивает свои возможности в стойке.

18:19 Эрдоган заподозрил США в попытке укрыть в Сирии террористов США намерены создать зону безопасности в Сирии для террористической организации, а не для САР, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

18:06 Порье не исключил завершение карьеры Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье пока не знает, продолжит ли карьеру после поражения от Хабиба Нурмагомедова в бою за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

18:05 Летом 2019 года из-за жары во Франции погибли около 1500 человек Французский министр здравоохранения Аньес Бюзен заявила, что из-за экстремальной жары во Франции летом 2019 года погибли около 1500 человек.

17:56 Испания обыграла Сербию на ЧМ-2019 по баскетболу В рамках второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная Испании одержала победу над командой Сербии.

17:49 РКН передаст в парламентскую комиссию данные о нарушениях Google Факты нарушений со стороны Google и Facebook во время выборов в России будут переданы в комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны, сообщили в Роскомнадзоре.

17:44 Семак назвал Кокорина мечтой для любого тренера Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что хотел бы возвращения в команду футболиста Александра Кокорина.

17:35 Лавров встретится с главой МИД Эфиопии Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры со своим эфиопским коллегой Геду Андаргачеу 10 сентября.

17:30 Пилот Ferrari Леклер победил на Гран-при «Формулы-1» в Италии Гонщик команды Ferrari «Формулы-1» Шарль Леклер лидировал на протяжении большей части дистанции и победил на Гран-при Италии.

17:27 Путин: ЧМ по боксу в Екатеринбурге станет праздником спорта и дружеского общения Президент России Владимир Путин поприветствовал участников чемпионата мира по боксу, который стартует 8 сентября в Екатеринбурге.

17:21 Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами. В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России.

17:12 Нурмагомедов обошёл Бузову и стал самым популярным россиянином в Instagram Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби имеет больше подписчиков в социальной сети Instagram, чем известная певица и телеведущая Ольга Бузова.

17:11 Помпео рассказал, в каком случае США договорятся с талибами Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не согласится на какие-либо договорённости с представителями радикального движения «Талибан»*, пока они не продемонстрируют готовность взять на себя серьёзные обязательства и их выполнять.

16:58 В ЦИК России рассказали о хакерской атаке на портал комиссии Портал ЦИК России подвергся хакерским атакам в субботу, 7 сентября. Все они были отбиты, сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

16:57 Базаревич считает, что сборная России могла выйти в четвертьфинал ЧМ-2019 по баскетболу Главный тренер сборной России по баскетболу подвёл итоги выступления своей команды на турнире.

16:45 Сафин предположил, что Медведеву под силу стать первой ракеткой мира Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу карьерных перспектив россиянина Даниила Медведева.