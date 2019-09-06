Никола Стёрджен: в случае брексита Шотландия будет голосовать за свою независимость

Если Великобритания выйдет из Евросоюза, Шотландия, которая голосовала против брексита, останется в ЕС и станет независимой страной, заявила в интервью Le Figaro первый министр автономной части Соединённого Королевства Никола Стёрджен. По её мнению, шотландцам необходимо «взять собственную судьбу в свои руки» и не зависеть от указки Вестминстера, который скрывает реальные последствия выхода без сделки.

Шотландцы не голосовали за брексит, поэтому в случае выхода Великобритании из Евросоюза её северная часть должна стать независимой страной, заявила Никола Стёрджен, первый министр Шотландии, в интервью Le Figaro. Признав, что сейчас трудно предсказать дальнейший ход событий, она выразила надежду, что Соединённому Королевству удастся избежать брексита. Поддерживая идею о выборах этой осенью для свержения действующего правительства, Стёржден отметила, что предпочла бы в перспективе всеобщие выборы, которые позволили бы шотландцам высказать своё мнение и выбрать собственное будущее.

Соглашаясь, что может возникнуть коалиция партий, не поддерживающих брексит, первый министр ещё раз подчеркнула: может произойти всё что угодно, однако Шотландская национальная партия будет использовать всё своё влияние для того, чтобы брексит не угрожал Шотландии сейчас и в будущем. Поэтому, по её мнению, необходимо как можно скорее отправить тори в оппозицию, чтобы они «прекратили вредить жителям Соединённого Королевства».

Более того, Никола Стёрджен заявила французской газете, что в любом случае состоится второй референдум, на котором Шотландия выберет независимость. Всё это время она пыталась вместе с остальными отменить брексит и, в частности, выход без сделки для всей территории Королевства, «пыталась избежать худшего». «Очевидно, что мне как первому министру Шотландии неприятно чувствовать, что судьба Шотландии определяется неподконтрольными силами, — пожаловалась изданию Стёрджен. — Гораздо лучше взять собственную судьбу в свои руки, и именно это позволяет стать независимыми».

На вопрос о том, является ли брексит началом распада Соединённого Королевства, министр со смехом ответила, что не уверена в этом, но, с точки зрения шотландцев, такая ситуация продемонстрировала неспособность страны защитить своё единство и принять во внимание противоположные мнения четырёх составляющих её наций. Вестминстер считает, что раз Шотландия, голосовавшая против брексита, оказалась в меньшинстве, то ей придётся с этим смириться. Из-за такого отношения в последние годы стало сложнее общаться с Лондоном на равных.

Что касается Бориса Джонсона, Никола Стёрджен сказала изданию, что он настолько зациклен на брексите, что хочет провести его любой ценой, не заботясь о последствиях. Однако Джонсон так сильно хочет осуществить выход без сделки, что особенно и не пытается прийти к соглашению, поэтому первый министр Шотландии не верит в его желание подписать договор с Европой.

Судя по опросам, большинство британцев не поддерживают выход без сделки, но существенное меньшинство считает, что стоит заплатить такую цену. Как подчёркивает Стёрджен, она не говорит, что люди не могут увидеть факты и прийти к важным выводам — это правительство скрывает от них последствия «жёсткого» брексита, а министры притворяются, что всё хорошо и отрицают «паникёрские» предупреждения экспертов. Политический класс в Вестминстере считает, что консерваторы готовятся «прыгать со скалы», а «большинство британцев, даже тех, кто поддерживает брексит, напротив, очень обеспокоены перспективой выхода без сделки», — приводит Le Figaro мнение первого министра Шотландии.