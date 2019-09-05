Times: британский парламент нанёс Джонсону два новых поражения

Положение британского премьера становится всё более отчаянным, пишет The Times. Накануне в пику Борису Джонсону палата общин приняла закон, запрещающий «жёсткий» брексит, и отказалась проводить внеочередные выборы 15 октября, сообщает The Times.

Борьба Бориса Джонсона за проведение внеочередных всеобщих выборов становится всё более отчаянной. Оппоненты премьер-министра пытаются сделать его заложником собственной должности, лишив власти до тех пор, пока Брюссель и Лондон не договорятся об очередной отсрочке брексита, пишет The Times.

Накануне глава британского правительства потерпел ещё два поражения в палате общин. Сначала депутаты одобрили законопроект, призванный не допустить выход страны из ЕС без сделки в конце октября, а затем отказались проводить внеочередные выборы в предлагаемый Джонсоном срок, отмечает издание.

Предложение премьера провести всеобщие выборы 15 октября не получило необходимой поддержки. 298 депутатов проголосовали за законопроект, 56 — против, а представители Лейбористской партии решили воздержаться.

Джереми Корбин заявил, что он поддержит новые выборы в парламент, когда законопроект об отсрочке брексита станет законом. Лидеру лейбористов грозит «полномасштабное восстание», если он попытается вынудить своих однопартийцев голосовать за внеочередные выборы до 31 октября, считает издание.

По словам The Times, Корбин и другие лидеры оппозиции должны будут встретиться сегодня, чтобы согласовать свою позицию. От них всё настойчивее требуют не допустить проведения парламентских выборов до истечения крайнего срока брексита.

Это грозит «ввергнуть Джонсона и страну в новый кризис». Премьер-министр оказался в ловушке: на нём лежит юридическое обязательство, которое вынуждает его нарушить данное им обещание вывести Великобританию из ЕС в конце следующего месяца «во что бы то ни стало».

Возможности манёвра для премьер-министра ограничены Законом 2011 года о фиксированных сроках полномочий парламента. Согласно ему, две трети депутатов должны проголосовать за досрочные выборы, поясняет издание.

Кроме того, Джонсону приходится торопиться из-за его собственного решения попросить королеву о приостановке работы парламента на следующей неделе. Между тем, согласно закону, перенос досрочных всеобщих выборов на 15 октября должен быть одобрен не позднее понедельника, подчёркивается в статье.

Также не ясно, позволит ли спикер палаты общин Джон Беркоу провести премьеру второе голосование по досрочным выборам. У правительства становится всё меньше доступных вариантов действий, и оно начинает рассматривать радикальные альтернативы, чтобы избежать новой отсрочки брексита, в том числе возможность проигнорировать новый закон.

Один высокопоставленный министр в интервью изданию предположил, что Джонсон скорее покинет свой пост, чем будет просить отсрочки брексита у Брюсселя: «Не сомневайтесь. Премьер-министр подаст в отставку. Борис ни за что не станет добиваться продления (отсрочки брексита. — ИноТВ)».

По словам чиновника, Джонсон сложит с себя полномочия на следующий день после заседания Европейского совета 18 октября, что потребует от королевы назначить Корбина на место премьер-министра для подписания новой отсрочки. После этого тори предпримут меры, чтобы не допустить создания устойчивого лейбористского правительства.

«Хаос» в британском парламенте тревожит Брюссель. «Он (Джонсон. — ИноТВ) потерял большинство и утратил контроль. Нет никаких доказательств того, что выборы это исправят. Кажется бесполезным продолжать дискуссии», — сказал The Times высокопоставленный европейский дипломатический источник.

Оппозиция в Консервативной партии стремится отложить выход Соединённого Королевства из ЕС до 31 января. Но европейские правительства не хотят давать на подготовку к «жёсткому» брекситу больше нескольких недель. «Какой смысл продлевать эту агонию?» — риторически спросил один европейский посол в интервью изданию.