Times: Джонсон признался, что рад бы побегать, но боится походить на Путина

В эксклюзивном интервью The Times премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что его частые переговоры с европейскими лидерами дают свои плоды, и призвал британцев встать на его сторону. Кроме того, он признался, что много работает и набрал лишний вес — и хотел бы снова заняться бегом, но его будет смущать обилие охраны рядом.

Борис Джонсон дал эксклюзивное интервью газете The Times, в котором он признался, что быть премьер-министром ему нравится больше, чем мэром Лондона. Хотя на этой должности ему приходится работать «не покладая рук».

Журналист отмечает, что Джонсон выглядит, «как обычно взъерошенный школьник, который надеется впечатлить нового учителя своей серьёзностью» — сидит прямо, а галстук сильно сжимает шею.

Джонсон твёрдо намерен вывести страну из ЕС через два месяца. А оппозиция так же твёрдо намерена ему помешать. Так, он попросил королеву Великобритании приостановить работу парламента к 14 октября. Одни это расценили как «грубое нарушение конституции», а другие – как хитрую тактику, которая поможет ограничить поле действия для его врагов.

Правительство Джонсона также собирается направить деньги на «народные приоритеты» и в те регионы, где он собирается набирать голоса на следующих общенациональных выборах. Помимо этого, Джонсон хочет сделать приоритетом своего правительства заботу об экологии.

«Я просто хочу сказать всем в стране, включая парламентариев, что фундаментальный выбор состоит вот в чём. Вы собираетесь встать на сторону Джереми Корбина и тех, кто хочет отменить референдум; вы собираетесь встать на сторону тех, кто хочет аннулировать демократический вердикт народа и погрузить эту страну в хаос? Или же вы встанете на сторону тех из нас, кто хочет всё уладить, исполнить волю народа и сфокусироваться целиком и полностью на внутренних проблемах?» — приводит издание слова Бориса Джонсона.

Довод Бориса Джонсона состоит в том, что те, кто выступает против выхода Великобритании из ЕС при любых условиях, на самом деле подрывают шансы получить уступки со стороны ЕС. По его мнению, если Брюссель будет думать, что итоги референдума могут быть отменены, а брексит — заблокирован, то никакого соглашения и не получится.

Джонсон также заверил, что его челночная дипломатия с Берлином и Парижем, а также переговоры на «Большой семёрке» принесли свои плоды. Однако европейские лидеры настаивают, что по-прежнему ждут конкретных предложений. Впрочем, он даже членам своего правительства не раскрывает, как планирует заключить соглашение, и это многих нервирует.

Джонсон на посту премьер-министра стал смелым на грани безрассудства и осторожным в объяснении своих действий. Он поправился, оттого признаётся, что ему снова стоит заняться бегом. «Проблема в том, что если начать бегать, то силам безопасности нужно будет бежать рядом на расстоянии несколько миль, и это будет немного похоже на Путина», — приводит The Times слова Джонсона. И всё же, похоже, побегать ему придётся: к ним в семью скоро прибудет щенок джек-рассел-терьер, которого они недавно решили взять, отмечает автор статьи.