Independent: более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента

В Британии уже более миллиона человек подписали петицию, требуя от премьера Бориса Джонсона не приостанавливать работу парламента, пишет The Independent.

Ещё в среду петиция набрала 100 тыс. подписей, необходимых для её рассмотрения британскими парламентариями. Этой отметки удалось достичь всего через три часа после того, как премьер Борис Джонсон объявил о своих планах приостановить работу законодательного органа для продвижения своей новой внутриполитической повестки.

Как напоминает издание, на любую петицию, которая набирает 10 тыс. подписей, гарантированно поступает ответ со стороны правительства, а если она набирает 100 тыс. подписей, то комитет по петициям рассматривает её на предмет дальнейшего обсуждения парламентариями.

В петиции, созданной Марком Джонстоном на сайте парламента, говорится, что работу законодательного органа не следует приостанавливать, если не будет отсрочена дата выхода Британии из ЕС или же не будет отказа от самой идеи брексита.

Через семь часов после того, как Джонсон объявил о своём решение по парламенту, петиция набрала 550 тыс. подписей, а ближе к полуночи под ней подписался один миллион человек.

Кроме того, тысячи людей по всей Британии приняли участие в акциях протеста против планов британского премьера, сообщает The Independent.