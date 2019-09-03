Обозреватель Los Angeles Times увидел в Трампе и Джонсоне братьев по хаосу

У Великобритании и США во время правления Дональда Трампа и Бориса Джонсона много общего, начиная с политики отстранения от международных рынков и союзов и заканчивая политическими настроениями в обществе, отмечает обозреватель Los Angeles Times. При этом если Штаты могут себе позволить политику изоляционизма, то Лондон слишком зависим от Европейского союза.

С тех пор как Дональд Трамп и Борис Джонсон пришли к власти, между США и Великобританией сложился политический симбиоз, пишет политолог Робин Ниблетт в статье для Los Angeles Times под названием «Борис Джонсон и Дональд Трамп, братья по хаосу». Он отмечает, что Трамп даже называет Джонсона «британским Трампом».

Обе страны на сегодняшний день переживают глубокий социальный раскол — между теми, кто от глобализации выиграл, и теми, кто проиграл, между сельским и городским населением, между поколениями. И в такой обстановке многие политики сделали вывод, что им лучше заняться популизмом, нежели искать поддержки избирателей в «опустошённом» слое центристов. «Сейчас компромисс не приносит большую прибыль, и похоже, что умеренное крыло уходит с поля», — пишет обозреватель.

При Трампе уровень политической активности граждан США достиг исторических значений. Из-за этого конгресс оказался в тупике, а правление происходит через исполнительную власть. В итоге республиканцев, которые обычно выступают за развитие торговли, возглавил человек, который торговлю ограничивает.

В Великобритании после референдума по брекситу получилось, что только 8% британцев ассоциируют себя с политической партией, и 40% — с позицией по выходу из ЕС. В итоге весь кабинет Джонсона коллективно подписался под обещанием выйти из ЕС к 31 октября.

Получается, что политическая оппозиция по обе стороны Атлантики разрывается между тем, чтобы уйти влево, чтобы составить реальную альтернативу правительству или попытаться превозмочь популизм и дать более взвешенную политическую программу.

И эти сходства в США и Великобритании получились не случайно. Прежде всего, экономики обеих стран были выстроены так, что прибыль от экономической глобализации уходила в многонациональный бизнес, а средняя зарплата не повышалась с середины 1990-х, тогда как рынки становились ещё более конкурентными.

Помимо этого, открытость обеих стран к иммиграции привела к росту чувства небезопасности и, что важнее, нависла угрозой над национальной идентичностью. В итоге теперь многие британцы и американцы хотят лидеров, которые вернули бы контроль над иммиграцией.

Наконец, и у британцев, и у американцев исторически есть чувство, что они особенные. Америка строила свою идентичность на противостоянии с метрополией, и включилась в международное сообщество, только когда уже занимала доминирующие позиции, когда могла сама устанавливать правила. А у британцев это чувство появилось из-за географического расположения, из-за эпохи империи, из-за статуса победителя во Второй мировой войне.

Сегодня и США, и Великобритания стараются вернуться к суверенности. И обе страны противятся новой фазе глобализации, которой они помогли появиться на свет — той, что ведёт к гармонизации экономических правил, а это ограничивает сферу принятия решений национальными правительствами.

Вместо этого Трамп, наоборот, «разорвал» международную систему торговли своими односторонними мерами против Китая и других стран. А Великобритания, благодаря брекситу, ослабит ЕС.

Впрочем, автор статьи напоминает и о том, какие различия стоят между двумя странами. Так, США могут позволить себе такую политику изоляционизма, благодаря своей экономической и финансовой мощи, уникальным природным и человеческим ресурсам. Великобритания же — страна среднего размера, она зависит от торговли с ЕС. Что внутри, что вне Евросоюза, её внешнеполитические интересы неотделимы от европейских.

В таких условиях Великобритания и США постараются укрепить свои давние отношения перед лицом угроз от России и Китая. Однако географическая изоляция и экономическая неуверенность, которые наступят в Великобритании после брексита, ограничат её роль как главного союзника США.

Автор статьи также задаётся вопросом, не получится ли так, что раз они одновременно первыми вошли в этот популистский водоворот, то первыми из него и выйдут? Так, соглашение с ЕС по брекситу может вернуть консерваторов к центристской политике. А в США перемены могут принести выборы 2020 года, отмечает обозреватель Los Angeles Times.