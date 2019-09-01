Guardian: в преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой Европа всё больше политизирует войну

Через 80 лет после начала Второй мировой войны в странах Европы не утихает полемика об уроках, которые мир должен извлечь из наиболее ужасающего конфликта в истории человечества, пишет корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер. При этом Уокер отмечает, что правительства множества государств пренебрегают трагичностью войны, в пользу идеи героизма своих солдат.

По мере приближения 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на мероприятия по случаю которой европейские лидеры направляются в Польшу, самый ужасающий конфликт в истории человечества всё чаще политизируют и эксплуатируют, пишет корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер.



Так, правящая партия Польши Право и справедливость пригласила в Варшаву президента США Дональда Трампа выступить с основной речью на субботнем мероприятии по случаю годовщины. Однако решение Трампа отменить поездку и послать вместо себя вице-президента Майка Пенса, наряду с объявлением о том, что канцлер Германии Ангела Меркель всё же приедет в Варшаву означает, что нам не следует ждать громких заявлений.



Тем не менее в Польше и по всей Европе продолжается ожесточённая полемика о том, какие уроки можно извлечь из Второй мировой войны.



Десять лет назад во время мероприятий по случаю 70-й годовщины войны президент России Владимир Путин и Ангела Меркель встретились в Вестерплатте, дав надежду на примирение европейских держав. Однако Уокер отмечает, что сегодня атмосфера совсем иная.



Правительства многих стран Европы сосредоточились на обсуждении зверств нацистов и предпочитают умалчивать о преступлениях, совершённых местными пособниками холокоста. Так, в Великобритании разговоры о событиях времён войны часто обращаются в обсуждение брексита.



В России победу над нацистской Германией и жертву, которую принёс советский народ, постепенно превратили в помпезное торжество и военное позёрство. В преддверие очередной годовщины российское правительство попыталось реабилитировать пакт Молотова — Риббентропа, подписанный Германией и СССР в 1939 году. В секретном протоколе договора о ненападении страны согласились поделить между собой территории Восточной Европы.



Десять лет назад Путин использовал свою речь в Вестерплатте, для того чтобы заявить о «неприемлемости с моральной точки зрения и бессмысленными, вредными и опасными с практической». Тогда за заключение пакта российский лидер не извинился, но назвал соглашение «ошибкой».



Однако в этом году риторика Москвы заметно отличается от слов десятилетней давности. Так, министр культуры России Владимир Мединский назвал пакт «триумфом советской дипломатии». При этом в этом году Путина, в отличие от Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, в Польшу не пригласили.



Что касается самой Варшавы, здесь борьба за то, какой должна запомниться Вторая мировая война ведётся ещё ожесточённее. По мнению автора статьи, в последнее время Польша пытается демонстрировать, что в этой войне страна пострадала больше других. Так, считается, что события середины прошлого века унесли жизни каждого пятого жителя страны.



Центральной идеей Музея Второй Мировой Войны в Гданьске стал героизм польских солдат, а вовсе не ужасы войны, которые посетителям стремился показать предыдущий директор музея Павел Мачевич.



При этом мэр Гданьска Александра Дулькевич назвала подобный посыл «несправедливым и провокационным».



«Конечно, польские солдаты были героями, но в 80-летие это не должно быть самым важным посылом. Другой способ показать эту историю — подумать о том, насколько трагичной она была, и использовать её, чтобы создать новый мирный путь успеха для Польши», — приводит The Guardian слова Дулькевич.