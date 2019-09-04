Libération: Джонсон терпит поражение — парламент проголосовал против выхода без сделки

Парламент Великобритании объединился против премьер-министра Бориса Джонсона и не поддержал его инициативу о выходе из ЕС без сделки, сообщает Libération. В дальнейшем законодательный орган планирует принять закон о блокировке брексита, а Джонсон тем временем заявил о проведении досрочных выборов в середине октября и исключил из парламента проголосовавших против него депутатов.

В завершение полного неожиданных поворотов дня Борис Джонсон, который всего лишь второй раз выступал перед палатой общин в статусе премьер-министра, пережил мучительное поражение во время своего первого голосования в парламенте, пишет Libération. Против выхода Великобритании из Евросоюза без сделки проголосовало 328 депутатов, за — 301: таким образом, палата общин взяла под свой контроль повестку дня парламента, которая обычно находится в руках правительства.

Эта победа позволит палате выдвинуть в среду на голосование законопроект о блокировке брексита без сделки — в случае его принятия Джонсону или другому главе правительства придётся попросить у ЕС продление статьи 50 до конца января 2020 года, если депутаты не смогут одобрить договор с ЕС до середины октября. По заверению издания, не стоит сомневаться в принятии этого законопроекта, а распределение голосов должно быть таким же.

Как рассказывает французская газета, в ответ на такие действия парламента Джонсон объявил о намерении провести досрочные выборы 14 или 15 октября. «Население этой страны должно будет выбрать», — отметил премьер. Глава оппозиции Джереми Корбин приветствовал демократический парламентаризм и особо подчеркнул, что перед выборами Джонсон должен будет принять закон против выхода без сделки.

После одобрения в палате общин закон должен получить одобрение в палате лордов, а затем печать королевы Елизаветы II, что является лишь формальностью. Теоретически Джонсон может его заблокировать, если его правительство убедит королеву не соглашаться с введённым законом, но это стало бы беспрецедентным случаем и поэтому вряд ли возможно.

Кроме того, перед премьер-министром встаёт закон о выборах в парламент, по которому их проводят раз в пять лет, если только половина депутатов (434 человека) не одобрят инициирование досрочных выборов. Однако дело в том, что парламенту мало понравилось вступившее в силу решение Джонсона приостановить работу законодательного органа с 9 сентября по 14 октября.

Этот хитрый ход, согласно слитой в The Daily Telegraph информации, задумывался с середины августа. Он воспринимался как попытка помешать любой полемике вокруг брексита и позволить стране выйти из Евросоюза без соглашения, а выборы накануне 31 октября и ожидаемый ЕС выход не дадут возможности заключить договор в последнюю минуту.

Таким образом, лейбористы, либеральные демократы и Шотландская национальная партия во вторник объявили, что не проголосуют за досрочные выборы, если не будет принят закон, который не допустит выхода без сделки. По сообщению издания, палата общин впервые за долгие месяцы продемонстрировала небывалую согласованность и единство. Благодаря успеху стратегии, которая в секрете разрабатывалась союзом всех оппозиционных партий, им наконец удалось заговорить в унисон и поймать Джонсона в его собственную ловушку, из которой ему будет сложно выбраться.

Тем не менее он исполнил свою угрозу и исключил из Консервативной партии начиная с вечера среды 21 депутата, которые посмели протестовать и голосовать против него. Среди них много бывших министров, например, Филип Хэммонд, бывший два месяца назад канцлером казначейства при правительстве Мэй, или такой патриарх тори, как Кеннет Кларк, впервые получивший место в 1970 году. Их исключение лишает консерваторов исторической сердцевины, и партия, по мнению Libération, всё больше становится копией Партии брексита Найджела Фараджа в ультраправом углу политической арены.