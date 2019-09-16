Ouest-France: из-за брексита всё меньше британцев хотят изучать французский язык

К 2020 году французский язык может уступить пальму первенства самого популярного иностранного языка среди учащихся Великобритании, пишет Ouest-France. Как отмечает издание, спрос на другие языки тоже падает, а в университетах закрываются кафедры иностранных языков. Причину видят в образовательной политике страны и брексите, который ещё больше отдаляет британцев от Европы.

Французский язык больше не популярен среди молодых британцев, сообщает Ouest-France: по данным British Council, количество выбравших его учеников на всех ступенях образования снизилось на 30% за пять лет. Такими темпами к 2020 году французский уступит своё место самого востребованного иностранного языка испанскому. «Ученики считают, что этот язык душевнее, проще и полезнее в торговле», — с ноткой весёлого шовинизма резюмирует El Païs. Однако газета признаёт, что радоваться особо нечему: за последний год количество изучающих испанский сократилось на 2%. Для немецкого всё ещё хуже: он потерял половину учеников.

Падение интереса к популярным языкам совсем не означает подъём таких экзотических языков, как русский, японский и китайский, отмечает французское издание. За последнее десятилетие восемь университетов закрыли кафедры иностранных языков, а другие с сентября сократили количество программ. Так произошло в университете Халл в Йоркшире и Нортумбрийском университете, в котором преподаёт французский язык Флоренс Потот. По её словам, последний выпуск лингвистов прошёл в июне, и теперь французский и испанский языки можно будет изучать только по направлению «международный менеджмент».

Как замечает Ouest-France, слабый интерес британцев к иностранным языкам уже давно не новость: в 2004 году франкофон Тони Блэр, тогда премьер-министр Великобритании, сделал их изучение в школе необязательным. В прошлом году только 47% подростков изучали по крайней мере один другой язык — в 2002 году их насчитывалось 76%.

Брексит тоже не предвещает ничего хорошего. «Он ещё больше подкрепляет идею о том, что нам не нужны ни европейцы, ни их языки», — сокрушается Никола Маклелланд, преподавательница немецкого языка в университете Ноттингема. В июле она рассказала в интервью The Guardian, что граница с Ирландией показывает, «как сильно нам нужны специалисты с лингвистическим компетенциями — адвокаты, экономисты, географы, инженеры и так далее, — чтобы понимать друг друга и вести переговоры».

Согласно последнему докладу об образовании института CBI Pearson, из-за нехватки лингвистов Великобритания ежегодно теряет в эквиваленте «3,5% своего ВВП». «Работодатели с руками отрывают выпускников, — поделилась с Ouest-France Флоренс Потот. — Они даже приходят в наши университеты нанимать студентов ещё до того, как они закончат учёбу».