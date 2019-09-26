€1,4 млрд — Der Spiegel задели слова Трампа и Зеленского о «невыполненных обещаниях» Берлина перед Украиной

«Всё что они делают, так это болтают», — именно так глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал недавно украинскую политику Берлина в ходе «противоречивого телефонного разговора» с украинским лидером Владимиром Зеленским. И это притом что с начала 2014 года только в рамках финансовой помощи в целях развития Украины в страну из Германии «утекли» €544 млн, возмущается Der Spiegel.
«Всё что они делают, так это болтают», — именно так президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал недавно украинскую политику Берлина. И это притом что с начала 2014 года только в рамках финансовой помощи в целях развития Украины в страну из Германии «утекли» €544 млн, возмущается Der Spiegel.
В общей же сложности за все годы украинского кризиса Киев, по данным правительства ФРГ, получил от Берлина порядка €1,4 млрд, сообщает немецкое издание.
Помимо €544 млн на развитие, перечисляет Der Spiegel, Украина получила от Германии финансовый кредит в размере €500 млн, €110 млн в качестве гуманитарной помощи и €25 млн на меры по стабилизации ситуации в стране.
Кроме того, ещё €200 млн Киев получил от Берлина по каналам Евросоюза. На что пошли эти деньги, издание, однако, не уточняет.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия и вовсе занимает третье место в списке «крупнейших спонсоров Украины» — после Соединённых Штатов и Европейского союза, подчёркивает Der Spiegel.
Раскритиковал же глава Белого дома Дональд Трамп Германию за «бездействие» в ходе недавнего «противоречивого телефонного разговора» с президентом Украины Владимиром Зеленским, поясняет немецкое издание.
«Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она только говорит об Украине, но ничего не делает, — заявил Трамп, согласно опубликованному Белым домом протоколу телефонного разговора. — Германия для вас практически ничего не делает. Всё что они делают, так это болтают».
На что украинский лидер Владимир Зеленский ответил: «Да, вы абсолютно правы». И добавил: «На тысячу процентов».
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