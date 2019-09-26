€1,4 млрд — Der Spiegel задели слова Трампа и Зеленского о «невыполненных обещаниях» Берлина перед Украиной

03:00 В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.

03:00 СМИ: Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе Украина и Международный валютный фонд (МВФ) после двух недель переговоров не договорились о новой программе кредитования, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источники.

03:00 Конгресс IAAF поддержал смену названия и логотипа Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) утвердил решение поменять название и логотип организации.

03:00 СМИ: Доля фальсифицированного горючего на АЗС составила почти 9% На российских автозаправочных станциях продаётся 6 млн т суррогата в год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

03:00 Предпринимателям в России могут упростить наём заключённых на работу Тюрьмам и колониям Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут разрешить предоставлять производственные здания в аренду или безвозмездное пользование заинтересованным предпринимателям напрямую. Об этом сообщает «Парламентская газета».

03:00 Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте.

03:00 Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.

03:00 СМИ: Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом» Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

03:00 Следователи рассказали подробности дела об убийстве ребёнка в Тюменской области Похищенный в Заводоуковске малолетний ребёнок был уже мёртв, когда родители узнали о его пропаже, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тюменской области.

03:00 Фронтовые бомбардировщики приняли участие в учениях ЦВО Фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

03:00 Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину Россия никогда не позволит себе захватить Украину, заявил на встрече с украинскими СМИ белорусский лидер Александр Лукашенко.

03:00 СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

03:00 Эксперт оценила наряд Елены Зеленской Международный эксперт по этикету и протоколу, журналист Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором та пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке (брючный костюм-тройка с жилеткой на голое тело).

03:00 Черчесов рассказал, кого считает лучшими вратарями в истории российского футбола Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими российскими вратарями.

03:00 Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны Вице-премьер России Юрий Борисов предложил президенту Владимиру Путину меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

03:00 Боец UFC Гэтжи считает, что Нурмагомедов не удержит его в партере Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи уверен, что в возможном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым он мог бы избежать ошибок предшественников.

03:00 Михаил Гусман прокомментировал сообщение о смерти Ширака Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о смерти экс-президента Франции Жака Ширака.

03:00 Названа причина затопления горящего в Норвегии российского траулера Компания «Норебо», которой принадлежит горящий в Норвегии российский траулер «Бухта Наездник», объяснила, почему судно было затоплено.

03:00 Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на Украине Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу «112 Украина».

03:00 Федерация футбола Египта потребовала от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха После публикации отчёта Международной федерации футбола (ФИФА) с результатами голосования за приз лучшему игроку мира в Египте потребовали объяснений относительно пропажи нескольких голосов в пользу своего футболиста Мохаммеда Салаха, выступающего за «Ливерпуль».

03:00 Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми Арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского по обвинению в применении насилия к своим приёмным детям — вопиющая тема, которая стала главной в эти дни в Оренбургской области, заявил губернатор региона Денис Паслер.

03:00 В России запретят курить и готовить шашлык на балконах Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.

03:00 СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

03:00 Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Кирьос получил условную дисквалификацию с испытательным сроком за поведение в матче с Хачановым Теннисист Кирьос получил условную дисквалификацию на 16 недель с испытательным сроком в полгода за неспортивное поведение в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Цинциннати.

03:00 В Норвегии рассказали о количестве топлива на горящем российском судне На борту горящего в Норвегии российского траулера «Бухта Наездник» находится около 200 тыс. литров дизельного топлива. Как сообщает телеканал NRK, в данный момент судно лежит на дне.

03:00 ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа о том, что он не голосовал за Месси Международная футбольная федерация (ФИФА) предоставила копию протокола голосования за приз лучшему игроку мира за подписью капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры.

03:00 Умер экс-президент Франции Жак Ширак Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью политика. По информации агентства, Ширак умер в окружении родных и близких.

03:00 Мурадов: Фёдор Емельяненко был и будет нашей легендой Первый в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представитель Узбекистана Махмуд Мурадов поделился мнением о российском бойце Фёдоре Емельяненко

03:00 Тимошенко прокомментировала законопроект о земельной реформе Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что одобренный правительством Украины законопроект о рынке земли позволит продать 72% территории государства иностранцам.

03:00 Мурадов: даже на стройке в Томске у меня висел боксёрский мешок Первый боец из Узбекистана Махмуд Мурадов рассказал, как ему удавалось тренироваться, работая на стройке в Томске.

03:00 Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

03:00 Кремлёв рассказал о наказании, которое понесут участники дебоша на ЧМ в Екатеринбурге Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв осудил поведение участников чемпионата мира по боксу, которые устроили потасовку в одном из отелей Екатеринбурга.

03:00 В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

03:00 Тренер сборной Судана уличил ФИФА в фальсификации голосования в пользу Месси Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич заявил, что отчёт о голосовании за приз лучшему игроку мира, который опубликовала ФИФА, не совпадает с выбором, который он сделал на самом деле.

03:00 ЦИК предложила изменить правила сбора подписей кандидатами на выборах Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ведомство намерено представить пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах. По её словам, ЦИК намерена осовременить и упростить данную процедуру.

03:00 Зеленский заявил об обещании Трампа помочь с «возвращением» Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал ему помочь с «возвращением» Крыма. По его словам, эта тема затрагивалась в ходе их встречи в Нью-Йорке.

03:00 Мурадов сравнил себя с Серроне Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов по готовности к поединкам сравнил себя с американцем Дональдом Серроне.

03:00 Лукашенко призвал забыть о формулах для решения конфликта в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как можно решить конфликт в Донбассе.

03:00 Мурадов: о поединке с ди Кирико узнал за 11 дней Первый узбекский боец в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Махмуд Мурадов рассказал, сколько времени ему понадобилось на подготовку к поединку с итальянцем Алессио ди Кирико.

03:00 В Новосибирской области правило «звонка для учителя» сочли незаконным Прокуратура Новосибирской области опротестовала положения внутреннего распорядка нескольких школ, в которых утверждалось, что урок закончится тогда, когда об этом сообщит учитель.

03:00 В Кремле отреагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом этих стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Фанатов «Спартака» заперли на трибуне во время матча Кубка России с КАМАЗом Трибуну с болельщиками «Спартака» заперли во время проведения матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом.

03:00 Менеджер рассказал, когда Нурмагомедов проведёт следующую защиту титула Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что следующий бой россиянина состоится весной 2020 года.

03:00 СК возбудил дело в отношении ветерана Латышского легиона СС Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма.

03:00 Лукашенко заявил об отсутствии проблем в отношениях с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет никаких проблем в общении с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, они «очень дружны».

03:00 Названа причина травм пассажиров при эвакуации севшего в Барнауле Boeing Директор обслуживающего аэропорт в Барнауле предприятия «Алтай» Виталий Архипенко сообщил, что большое количество травм пассажиров при эвакуации из совершившего жёсткую посадку Boeing 767 связано с особенностями надувных трапов.

03:00 Мурадов: Мейвезер не будет драться с Нурмагомедовым по правилам бокса Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов порассуждал насчёт возможности проведения боксёрского поединка между Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

03:00 Кравчук оценил обсуждение Трампом и Зеленским ситуации с Байденом Первый украинский президент Леонид Кравчук считает, что лидер США Дональд Трамп не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования деятельности сына бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена.