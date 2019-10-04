CNN: Трамп призвал Китай расследовать дело Байденов — и фактически объявил себе импичмент

Призвав Китай расследовать дела семьи Байден на фоне «украинского скандала», Трамп фактически сам себе объявил импичмент, передаёт CNN. Как отмечает аналитик канала Эли Хониг, американский лидер, по большому счёту, пошёл ва-банк, потому что теперь многое указывает на то, что он нарушил три федеральных закона, в то время как даже подозрения в таком поведении может быть достаточно для отстранения от должности.

Мы начинаем с новостей о хаосе в Белом доме и президенте, который, судя по всему, открыто нарушает присягу, публично призывая иностранное правительство — которое относится к числу противников — начать расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена. В четверг на лужайке перед Белым домом Дональд Трамп попросил коммунистическое правительство Китая изучить дело бывшего вице-президента.

Господин президент, что именно вы хотели, чтобы Зеленский сделал в отношении Байденов после вашего телефонного звонка? Конкретно?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если бы они были искренне настроены на открытии крупного расследования в отношении Байдена, то ответ очень прост: они должны были просто расследовать дело Байденов… И, кстати, Китаю также следовало бы начать расследование в отношении Байденов.

По данным двух источников CNN, в июне в ходе телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп обсудил Байдена и ещё одного противника из Демократической партии — Элизабет Уоррен. Как и в случае записи разговора с президентом Украины, все детали беседы с Си теперь хранятся в недрах крайне надёжной электронной системы. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили CNN, что вице-президента Майка Пенса ввели в курс дела через день после июльского разговора с украинским лидером по телефону. Тем не менее неясно, знал ли Пенс о том, что президент попросил Украину расследовать дело Байденов. Вместе с тем в четверг Пенс дал ясно понять: он по-прежнему поддерживает президента.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: В ходе моей встречи с президентом Украины Зеленским мы полностью были сконцентрированы на темах, которые президент Трамп считает проблемными. Это, в частности, касается недостатка помощи Киеву со стороны европейских партнёров, а также реальной проблемы коррупции на Украине.

Эли Хониг — бывший помощник прокурора южного округа Нью-Йорка и аналитик CNN по юридическим вопросам. К счастью, он согласился уделить нам своё время. Он выходит на прямую связь из Нью-Йорка. Спасибо, что подождали.

ЭЛИ ХОНИГ, аналитик CNN по юридическим вопросам: Никаких проблем, Джон. Спасибо, что пригласили.

Итак, мы только что слышали, как президент, судя по всему, попытался провести самоимпичмент. Однако вот что в своём последнем репортаже со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, сообщает Джим Акоста. «Он идёт ва-банк», — заявил один человек из близкого окружения Трампа, имея в виду подход президента к теории заговора Байденов. «Он не считает это нарушением закона», — добавил этот источник, отметив, что Трамп рассудил, что его оппоненты пытались так же поступить и с ним самим. Ладно, президент не видит здесь нарушения закона. Какой же закон он мог здесь нарушить?

ЭЛИ ХОНИГ: Он и вправду пошёл ва-банк. Он выбрал по-настоящему рискованную стратегию. Я считаю, что президент нарушил несколько федеральных американских законов. Здесь, возможно, можно говорить о взяточничестве — что, по сути, означает незаконный и противоправный обмен чего-то одного на что-то другое; о его фактической противоположности — вымогательстве: это нажим в стиле «если ты не сделаешь, что я говорю, то я нанесу тебе некий ущерб». Кроме того, есть конкретный федеральный закон, который ставит вне закона подстрекательство и просьбы в адрес лиц иностранных государств оказать некую помощь, в том числе и материальную, во время предвыборной кампании.

Мне кажется, что здесь потенциально могут фигурировать все эти три закона. Однако здесь стоит помнить об одной важной вещи: для импичмента нет необходимости совершать преступление. Палата представителей имеет право провести импичмент по причине любых злоупотреблений положением или должностными полномочиями. И, как мне кажется, когда президент выходит на лужайку перед Белым домом и открыто призывает другую страну — не союзника — сделать то же самое, в чём его уже обвиняют, то он и вправду перегибает палку.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 октября 2019 года.