CNN: импичмент набирает обороты — демократы и Помпео обвинили друг друга в запугивании свидетелей
Для президента США Дональда Трампа угроза со стороны официальных требований импичмента всё более ощутима. Как утверждают источники, главный инспектор Госдепартамента настаивает на срочном инструктаже по вопросу Украины. В ближайшие несколько часов он должен будет встретиться с высокопоставленными представителями конгресса. А тем временем госсекретарь США жёстко раскритиковал попытку демократов из палаты представителей официально вызвать его для дачи показаний. С подробностями из Белого дома Кейтлан Коллинс.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это позор.
Сегодня госсекретарь США Майк Помпео следует примеру президента Дональда Трампа и обвиняет демократов с их вопросами по Украине в попытках «запугать и угрозами заставить» сотрудников Госдепартамента давать поспешные показания под присягой. В своём обращении госсекретарь написал: «Я не собираюсь терпеть подобное поведение».
Демократы, стоящие во главе трёх комитетов палаты представителей, тянуть с ответом не стали и заявили, что Помпео должен «немедленно прекратить запугивать свидетелей из Госдепартамента в стремлении защитить себя и президента».
Действия госсекретаря Помпео также прокомментировал человек, который когда-то занимал его пост.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, экс-госсекретарь США: Работа госсекретаря в первую очередь и состоит в том, чтобы знать, что президент будет говорить во время подобных телефонных бесед.
CNN удалось подтвердить, что Помпео находился на телефонной линии, в то время как Трамп пытался надавить на президента Украины Зеленского, чтобы заставить его открыть расследование в отношении Байденов. И это несмотря на то, что всего несколько дней назад Помпео делал вид, что удивлён вопросами об этих переговорах.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Так, вы сейчас мне зачитали новости о жалобе информатора комитета по разведке, которую я в глаза не видел.
Пока Дональд Трамп уверяет, что его телефонная беседа была образцовой, президент Украины пытается дистанцироваться от человека, который оказался в центре всего скандала.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Я никогда не виделся с Руди Джулиани. Никогда.
В то время как расследование в рамках процедуры импичмента набирает обороты, Трамп по-прежнему акцентирует внимание на информаторе. Он, в частности, указал на то, что у него есть право допросить человека, из-за которого это расследование и началось. Кроме того, президент поставил под вопрос личные качества разоблачителя, а его союзники усомнились в его мотивах.
ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Что здесь происходит? Почему они изменили правила для этого информатора? Почему пользоваться слухами стало можно всего за несколько недель до подачи жалобы?
ДЖИМ ДЖОРДАН, конгрессмен США: Он получил сведения не из первых рук…
РУДИ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат президента США: Он представил доказательства, основанные на слухах…
Однако ни единое их слово не соответствует действительности. Что удивительно, собственный генеральный инспектор разведсообщества Трампа выступил с опровержением, заявив, что чиновник пользовался информацией, полученной им собственноручно, а никакие правила в области информирования о деятельности вышестоящего руководства не менялись.
Сенатор-республиканец Чак Грассли является главой партийной фракции, выступающей за защиту информатора. Сегодня он порвал с Трампом после того, как заявил, что этого чиновника необходимо выслушать и защитить.
Один из чиновников, который по-прежнему находится на стороне Трампа, — это генпрокурор Уильям Барр. В последние несколько месяцев он пытался убедить иностранных лидеров оказать помощь в деле поиска исходной точки для российского расследования, следуя, таким образом, майскому указу Трампа.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Надеюсь, он изучит вопрос причастности к этому делу Великобритании, Австралии и Украины. Я надеюсь, что он изучит вопрос причастности к этому всех стран.
КЕЙТЛАН КОЛЛИНС, корреспондент CNN в Белом доме: Хотя Майк Помпео сегодня и обрушился с критикой на законодателей, по нашим данным, один экс-чиновник — Курт Волкер, который занимал должность спецпредставителя по Украине, но, оказавшись в центре этого скандала, на прошлой неделе подал в отставку, — по-прежнему намерен в четверг дать демократам показания под присягой. Вопрос в том, будет Госдепартамент с учётом его прошлой работы ограничивать Волкера в даче показаний или же мешать ему в этом.
Кейтлан Коллинс, CNN, Белый дом.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 02 октября 2019 года.
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