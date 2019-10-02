CNN: импичмент набирает обороты — демократы и Помпео обвинили друг друга в запугивании свидетелей

Угроза импичмента Дональда Трампа становится всё ближе: в конгрессе США в ближайшее время должны состояться слушания по украинскому скандалу, в то время как госсекретарь США Майк Помпео обвинил демократов в том, что они пытаются запугать сотрудников его ведомства, передаёт CNN. Вместе с тем, как отмечает канал, члены конгресса и сами не исключают, что госсекретарь может попробовать помешать своим сотрудникам — в том числе бывшему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру — дать на слушаниях правдивые показания.

Для президента США Дональда Трампа угроза со стороны официальных требований импичмента всё более ощутима. Как утверждают источники, главный инспектор Госдепартамента настаивает на срочном инструктаже по вопросу Украины. В ближайшие несколько часов он должен будет встретиться с высокопоставленными представителями конгресса. А тем временем госсекретарь США жёстко раскритиковал попытку демократов из палаты представителей официально вызвать его для дачи показаний. С подробностями из Белого дома Кейтлан Коллинс.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это позор.



Сегодня госсекретарь США Майк Помпео следует примеру президента Дональда Трампа и обвиняет демократов с их вопросами по Украине в попытках «запугать и угрозами заставить» сотрудников Госдепартамента давать поспешные показания под присягой. В своём обращении госсекретарь написал: «Я не собираюсь терпеть подобное поведение».



Демократы, стоящие во главе трёх комитетов палаты представителей, тянуть с ответом не стали и заявили, что Помпео должен «немедленно прекратить запугивать свидетелей из Госдепартамента в стремлении защитить себя и президента».



Действия госсекретаря Помпео также прокомментировал человек, который когда-то занимал его пост.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, экс-госсекретарь США: Работа госсекретаря в первую очередь и состоит в том, чтобы знать, что президент будет говорить во время подобных телефонных бесед.



CNN удалось подтвердить, что Помпео находился на телефонной линии, в то время как Трамп пытался надавить на президента Украины Зеленского, чтобы заставить его открыть расследование в отношении Байденов. И это несмотря на то, что всего несколько дней назад Помпео делал вид, что удивлён вопросами об этих переговорах.



МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Так, вы сейчас мне зачитали новости о жалобе информатора комитета по разведке, которую я в глаза не видел.



Пока Дональд Трамп уверяет, что его телефонная беседа была образцовой, президент Украины пытается дистанцироваться от человека, который оказался в центре всего скандала.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Я никогда не виделся с Руди Джулиани. Никогда.



В то время как расследование в рамках процедуры импичмента набирает обороты, Трамп по-прежнему акцентирует внимание на информаторе. Он, в частности, указал на то, что у него есть право допросить человека, из-за которого это расследование и началось. Кроме того, президент поставил под вопрос личные качества разоблачителя, а его союзники усомнились в его мотивах.



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Что здесь происходит? Почему они изменили правила для этого информатора? Почему пользоваться слухами стало можно всего за несколько недель до подачи жалобы?



ДЖИМ ДЖОРДАН, конгрессмен США: Он получил сведения не из первых рук…



РУДИ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат президента США: Он представил доказательства, основанные на слухах…



Однако ни единое их слово не соответствует действительности. Что удивительно, собственный генеральный инспектор разведсообщества Трампа выступил с опровержением, заявив, что чиновник пользовался информацией, полученной им собственноручно, а никакие правила в области информирования о деятельности вышестоящего руководства не менялись.



Сенатор-республиканец Чак Грассли является главой партийной фракции, выступающей за защиту информатора. Сегодня он порвал с Трампом после того, как заявил, что этого чиновника необходимо выслушать и защитить.



Один из чиновников, который по-прежнему находится на стороне Трампа, — это генпрокурор Уильям Барр. В последние несколько месяцев он пытался убедить иностранных лидеров оказать помощь в деле поиска исходной точки для российского расследования, следуя, таким образом, майскому указу Трампа.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Надеюсь, он изучит вопрос причастности к этому делу Великобритании, Австралии и Украины. Я надеюсь, что он изучит вопрос причастности к этому всех стран.



КЕЙТЛАН КОЛЛИНС, корреспондент CNN в Белом доме: Хотя Майк Помпео сегодня и обрушился с критикой на законодателей, по нашим данным, один экс-чиновник — Курт Волкер, который занимал должность спецпредставителя по Украине, но, оказавшись в центре этого скандала, на прошлой неделе подал в отставку, — по-прежнему намерен в четверг дать демократам показания под присягой. Вопрос в том, будет Госдепартамент с учётом его прошлой работы ограничивать Волкера в даче показаний или же мешать ему в этом.



Кейтлан Коллинс, CNN, Белый дом.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 02 октября 2019 года.