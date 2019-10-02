Макфол: в России всегда думали, что Трамп всё же выполнит свои предвыборные обещания
Скажите мне, улавливаете ли вы лейтмотив. Когда первому советнику президента Трапа по национальной безопасности Майку Флинну предъявили обвинение в том, что он лгал следователям, его ложь касалась его тайных разговоров с российским правительством о санкциях США против России. Администрация Обамы ввела против России санкции, Флинн сказал им не слишком волноваться об этом, поскольку к власти придёт Трамп.
Вскоре после того как Трамп прибыл в Вашингтон, Майкл Исикофф первым сообщил, что первоочередным делом новой команды Трампа в Госдепартаменте было найти способ в одностороннем порядке ослабить антироссийские санкции против России.
Теперь, в рамках этого импичмента президенту Трампу, выясняется, что в случае с Украиной президент Трамп пытается не только добиться от этой страны помощи с его переизбранием в 2020 году, но и пытается аннулировать заключение американских госструктур о том, что на выборах 2016 года Россия нас атаковала. А ведь за это мы ввели против России санкции.
Также сообщается, что он пытался надавить на Украину, чтобы та помирилась с Россией в том, что касается российских военных действий и оккупации этой страны. The New York Times на этих выходных сообщила, что Трамп, цитирую, «потихоньку призывает заключить сделку, чтобы снять санкции, введённые Западом против России за её действия на Украине».
Итак, тайные переговоры о снятии санкций против России во время избирательной кампании. Тайные переговоры о снятии санкций против России во время переходного периода. Тайные переговоры о снятии санкций против России, когда они только прибыли в Вашингтон. По-видимому, сейчас идут тайные переговоры о снятии санкций против России между президентом и различными иностранными правительствами.
Эта неорганизованная администрация, которая, казалось бы, неспособна удерживать в голове какую-либо идею дольше 15 минут… Разве не поразительна их сосредоточенность в данном вопросе? В вопросе снятия санкций с России. Они работают над этим во всех возможных направлениях.
Сюда же относится наша сегодняшняя экстренная новость — не только о причастности к этому президента, но и о том, что пытался делать генеральный прокурор Уильям Барр, путешествуя по всему миру.
Сегодня с нами Майкл Макфол, при президенте Обаме он был послом США в России. Рада вас видеть, господин посол. Спасибо, что вернулись!
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Спасибо, что пригласили, Рэйчел! И поздравляю вас с завтрашним выходом вашей книги «Разрыв».
Спасибо!
МАЙКЛ МАКФОЛ: Я знаю, как тяжело писать книги. Мои поздравления!
Спасибо! Меня это практически убило. Я практически мертва!
(Смеются.)
МАЙКЛ МАКФОЛ: Мне так не кажется!
Если у вас будет возможность прочесть главы, посвящённые России, я бы очень хотела услышать ваши впечатления.
МАЙКЛ МАКФОЛ: Конечно, прочту! Жду с нетерпением.
Позвольте спросить вас о последних подробностях… Сегодня стало известно, что генеральный прокурор Уильям Барр путешествовал по всему миру, уговаривая иностранные правительства помочь ему с расследованием, которое, как надеется Белый дом, аннулирует заключение США о том, что Россия атаковала наши выборы. Это лишь одна из новостей в этой быстро развивающейся истории. Что вы думаете конкретно об этом?
МАЙКЛ МАКФОЛ: Это просто возмутительно! Просто не могу поверить! Должен сказать вам прямо, только подумаю, что безумие достигло предела, и тут новое откровение… Уж кто-кто, а генпрокурор Уильям Барр должен бы знать, что так нельзя.
Для меня это лишний раз показывает, что происходит, когда люди приближаются к Дональду Трампу и он втягивает их в свои дела, в свой способ ведения внешней политики, если это вообще можно так назвать. И мне как американцу от этого по-настоящему грустно. Это не в национальных интересах Америки. Это вредит нашей репутации по всему миру.
Дата выхода в эфир 30 сентября 2019 года.
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