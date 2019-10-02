Макфол: в России всегда думали, что Трамп всё же выполнит свои предвыборные обещания

Владимир Путин уделяет вопросу снятия санкций довольно много времени и внимания, и это самое впечатляющее доказательство того, насколько для Москвы важно добиться отмены ограничительных мер, заявил в интервью MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, российская сторона всегда думала, что в один прекрасный день Дональд Трамп всё же выполнит обещания, данные во время предвыборной гонки 2016 года.

Скажите мне, улавливаете ли вы лейтмотив. Когда первому советнику президента Трапа по национальной безопасности Майку Флинну предъявили обвинение в том, что он лгал следователям, его ложь касалась его тайных разговоров с российским правительством о санкциях США против России. Администрация Обамы ввела против России санкции, Флинн сказал им не слишком волноваться об этом, поскольку к власти придёт Трамп.



Вскоре после того как Трамп прибыл в Вашингтон, Майкл Исикофф первым сообщил, что первоочередным делом новой команды Трампа в Госдепартаменте было найти способ в одностороннем порядке ослабить антироссийские санкции против России.



Теперь, в рамках этого импичмента президенту Трампу, выясняется, что в случае с Украиной президент Трамп пытается не только добиться от этой страны помощи с его переизбранием в 2020 году, но и пытается аннулировать заключение американских госструктур о том, что на выборах 2016 года Россия нас атаковала. А ведь за это мы ввели против России санкции.



Также сообщается, что он пытался надавить на Украину, чтобы та помирилась с Россией в том, что касается российских военных действий и оккупации этой страны. The New York Times на этих выходных сообщила, что Трамп, цитирую, «потихоньку призывает заключить сделку, чтобы снять санкции, введённые Западом против России за её действия на Украине».



Итак, тайные переговоры о снятии санкций против России во время избирательной кампании. Тайные переговоры о снятии санкций против России во время переходного периода. Тайные переговоры о снятии санкций против России, когда они только прибыли в Вашингтон. По-видимому, сейчас идут тайные переговоры о снятии санкций против России между президентом и различными иностранными правительствами.



Эта неорганизованная администрация, которая, казалось бы, неспособна удерживать в голове какую-либо идею дольше 15 минут… Разве не поразительна их сосредоточенность в данном вопросе? В вопросе снятия санкций с России. Они работают над этим во всех возможных направлениях.



Сюда же относится наша сегодняшняя экстренная новость — не только о причастности к этому президента, но и о том, что пытался делать генеральный прокурор Уильям Барр, путешествуя по всему миру.



Сегодня с нами Майкл Макфол, при президенте Обаме он был послом США в России. Рада вас видеть, господин посол. Спасибо, что вернулись!



МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Спасибо, что пригласили, Рэйчел! И поздравляю вас с завтрашним выходом вашей книги «Разрыв».



Спасибо!



МАЙКЛ МАКФОЛ: Я знаю, как тяжело писать книги. Мои поздравления!



Спасибо! Меня это практически убило. Я практически мертва!



(Смеются.)



МАЙКЛ МАКФОЛ: Мне так не кажется!



Если у вас будет возможность прочесть главы, посвящённые России, я бы очень хотела услышать ваши впечатления.



МАЙКЛ МАКФОЛ: Конечно, прочту! Жду с нетерпением.



Позвольте спросить вас о последних подробностях… Сегодня стало известно, что генеральный прокурор Уильям Барр путешествовал по всему миру, уговаривая иностранные правительства помочь ему с расследованием, которое, как надеется Белый дом, аннулирует заключение США о том, что Россия атаковала наши выборы. Это лишь одна из новостей в этой быстро развивающейся истории. Что вы думаете конкретно об этом?



МАЙКЛ МАКФОЛ: Это просто возмутительно! Просто не могу поверить! Должен сказать вам прямо, только подумаю, что безумие достигло предела, и тут новое откровение… Уж кто-кто, а генпрокурор Уильям Барр должен бы знать, что так нельзя.



Для меня это лишний раз показывает, что происходит, когда люди приближаются к Дональду Трампу и он втягивает их в свои дела, в свой способ ведения внешней политики, если это вообще можно так назвать. И мне как американцу от этого по-настоящему грустно. Это не в национальных интересах Америки. Это вредит нашей репутации по всему миру.

Если говорить о том, как пострадала Россия от американских санкций и санкций, принятых с подачи США, то очевидно, что после вторжения на Украину они попали под агрессивные ограничительные меры, которые были приняты в рамках возглавляемого Америкой международного усилия. Кроме того, США ввели против них дополнительные санкции из-за их вмешательства в выборы 2016 года. Были и другие действия со стороны России, в том числе попытка убийства на британской земле, из-за чего против них были введены американские и международные санкции.

Насколько жёсткими были эти санкции в отношении российской экономики и Путина? И насколько приоритетно для них добиться снятия этих санкций?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Знаете, мы, учёные, спорим, как именно в процентном соотношении измерить, насколько серьёзный ущерб был нанесён их экономике. Некоторые говорят один процент, другие — два процента. И не забывайте, что это комплексный вопрос, поскольку санкции действуют уже несколько лет. И это один спорный момент. Другой касается конкретных людей, которые находятся в санкционном списке. Я некоторых из них знаю. Поверьте, им больно. Некоторые из них близки к Путину. Один из них — его мы обсуждали раньше — Олег Дерипаска. Он потратил сотни миллионов долларов, чтобы его убрали из санкционного списка. Он инвестировал деньги в Кентукки, пытаясь это сделать. Из всего этого видно, какие усилия он прилагал.

Но, по-моему, самым впечатляющим доказательством того, насколько им важно добиться снятия санкций, является то, сколько времени и внимания уделяет этому вопросу Владимир Путин. Как вы очень верно подметили в сегодняшней вступительной речи, это одна из центральных тем, которую он постоянно поднимает. Они всегда думали, что в один прекрасный день Дональд Трамп выполнит то, что он обещал в ходе предвыборной кампании 2016 года.



Дата выхода в эфир 30 сентября 2019 года.