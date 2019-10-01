Le Figaro: Москва пообещала ответить на новые санкции Вашингтона

МИД России выразил своё недоумение в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан и предприятий, обвиняемых во вмешательстве в парламентские выборы 2018 года в США, — пишет Le Figaro. Как сообщает издание, в официальном заявлении ведомства этот шаг со стороны США был назван «антироссийским выпадом», который Москва не намерена оставлять без ответа.
Москва выразила «недоумение» в связи с новыми американскими санкциями в отношении ряда российских граждан и компаний, обвиняемых в попытке повлиять на результаты прошедших в 2018 году парламентских выборов в США, назвав их «антироссийским выпадом», сообщает Le Figaro.
Российский МИД заявил, что санкции, введённые, среди прочих, в отношении «близкого к Кремлю» бизнесмена Евгения Пригожина, «не останутся без ответа».«Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла», — говорится в заявлении ведомства.
С точки зрения России, принятые США ограничительные меры являются отражением «охватившего США внутриполитического кризиса», в котором «российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей».
Как напоминает издание, новые санкции были применены в рамках подписанного Дональдом Трампом в сентябре 2018 года указа, предусматривающего введение ограничений в случае обнаружения попытки вмешательства в электоральный процесс. О них было объявлено в понедельник — после публикации в пятницу газетой The Washington Post статьи о разговоре Трампа с главой российского МИД, в котором он заявил, что российское вмешательство в выборы его не беспокоит.
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