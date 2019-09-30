CNBC: Россия избавляется от доллара при негласной поддержке ЕС

Москва постепенно и небезуспешно проводит дедолларизацию, чтобы защитить экономику от американских санкций. По словам экспертов, Брюссель неофициально стремится поддержать эту инициативу российских властей, чтобы укрепить роль евро на международном рынке и снизить давление Вашингтона на европейские компании, передаёт CNBC.

В попытке защитить экономику от санкций США Кремль сделал её дедолларизацию своей долгосрочной целью. Но, по мнению экономистов, российским властям ещё какое-то время придётся полагаться на американскую валюту, пишет CNBC.

С 2013 года Центральный Банк России (ЦБ) пытался снизить количество переводов в долларах, причём как внутри страны, так и за её пределами. Эта инициатива стала ещё более актуальной после того, как страна попала под западные санкции в результате ряда событий — от «аннексии»* Крыма до «вмешательства» в американские выборы, отмечает телеканал.

Основная причина российской дедолларизации объясняется тем, что ограничения Вашингтона имеют экстерриториальный характер. Иными словами, они могут накладываться на любые компании, которые используют доллары или имеют какие-либо филиалы в США.

Поэтому отказ России от опоры на доллар выглядит как возможность обойти санкции. По крайней мере такого мнения придерживается директор по глобальному прогнозированию в организации Economist Intelligence Unit (EIU) Агата Демаре.

«Дедолларизация может прежде всего принести выгоду евро и юаню. И ЦБ также увеличивает долю своих активов в этих двух валютах», — отмечает Демаре в своём электронном письме CNBC.

Для упреждения новых санкций, которые могут отрезать страну от таких международных финансовых каналов, как SWIFT, Россия создала собственную банковскую систему «Мир». Она также всё активнее заключает соглашения о валютном свопе, что позволяет участникам сделки при торговле напрямую использовать собственные валюты, а не американские доллары.

«Неудивительно, что Россия применяла валютный своп в сделках с теми странами, которые не ладят с США. К ним относятся Иран, Турция и Китай», — обращает внимание Демаре.

Согласно свежему докладу главного экономиста банка ING Дмитрия Долгина, в настоящий момент попытка дедолларизации заметна в большинстве областей российской экономики. Они включают торговые транзакции, иностранные займы, международные активы отдельных банков и ЦБ РФ.

В то же время роль доллара фактически возросла в транзакциях частных фондов, которыми владеют компании и домохозяйства. «К дедолларизации благосклонно относятся банки, а вот все остальные, включая компании, домохозяйства и даже правительство, держатся за свои долларовые накопления. Они привлекательнее евро, прежде всего из-за выплаты по ним более высоких банковских процентов», — подчёркивает Долгин.

Тем не менее некоторые крупные компании уже начали отказываться от «вечнозелёного». В 2015 году «Газпром нефть» объявила, что переводит весь свой экспорт в Китай на юани. А в августе этого года «Роснефть» заявила, что вообще прекращает использовать доллар в своих экспортных контрактах.

Однако Демаре считает полный отказ от американской валюты «утопией». Ведь глобальный нефтяной рынок полагается при транзакциях на доллар. Ещё один фактор — нестабильность рубля. Кроме того, незначительная доля России в мировом ВВП (2%) делает её валюту малопривлекательной для некоторых инвесторов. Добавочные торговые расходы, которые неизбежно вызовет дедолларизация, тоже являются «серьёзным препятствием», добавляет эксперт EIU.

Долгин считает, что дальнейшая дедолларизация российской торговли и переход в экспортных контрактах на евро были бы возможны, если бы ЕС и Китай нарастили свои усилия по обходу американской валюты. Доклад аналитика ING заканчивается предположением, что Минфин РФ, возможно, сумеет дедолларизировать свои активы после 2020 года, когда ликвидная часть его Фонда национального благосостояния достигнет 7% ВВП, сделав таким образом возможной «бóльшую диверсификацию инструментов».

Между тем ЕС уже начинает миссию по повышению международной роли евро. И таким образом блок выступает в роли «ключевого выгодоприобретателя» от российской дедолларизации, утверждается в статье.

«Неофициально Евросоюз стремится поддержать усилия России по дедолларизации. Чиновники ЕС сетуют на влияние экстерриториальных санкций США на европейские компании и хотят продвигать евро в качестве международной валюты», — полагает Демаре.

В июньском документе Европейской комиссии говорится, что «евро явно выделяется как единственный кандидат, обладающий всеми необходимыми атрибутами глобальной валюты, которые участники рынка могли бы использовать в качестве альтернативы доллару США». Комиссия также указывает на потенциал увеличения доли транзакций в евро при энергетических сделках, особенно при торговле природным газом.

Представитель Европейской комиссии заявил CNBC, что продвижение евро является «частью приверженности Европы открытой, многосторонней и основанной на правилах глобальной экономике и торговле». «Усиление роли евро поможет повысить устойчивость международной финансовой системы, предоставляя участникам рынка во всём мире дополнительный выбор и делая международную экономику менее уязвимой для потрясений», — пояснил чиновник.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

