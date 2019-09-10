Die Welt: мир объявил доллару вотум недоверия

Всё больше стран в мире пытаются избавиться от долларовой зависимости, сообщает Die Welt. В первых рядах — Россия и Китай. Вместо американских облигаций государственного займа они закупают золото. Не исключено, что в будущем мировая валютная система больше не будет так сильно привязана к доллару и станет многополярной, или же мир вернётся к золотому стандарту, считают эксперты.

Поступки говорят больше, чем слова, особенно в дипломатии, пишет Die Welt. В то время как в ходе торгового конфликта с США Китай призывает к примирению, последние данные Центробанков свидетельствуют о том, что Пекин не питает к Вашингтону ни малейшего доверия. В августе китайцы вновь перевели часть своих валютных резервов из долларов в золото. Народный банк Китая купил почти шесть тонн драгоценного металла. С декабря Пекин приобрёл 100 тонн золота — это «очевидный вотум недоверия» доллару, констатирует автор статьи Хольгер Цшепиц.

И это не единственное государство, которое стремится к независимости от американских денег. Многие страны подыскивают доллару альтернативу. На фоне односторонней политики США Центробанки стараются диверсифицировать свои резервы. Самые большие изменения произошли в России. Кремль избавился почти от всех американских облигаций государственного займа и вместо них увеличил свои запасы золота почти в четыре раза за последнее десятилетие. Сейчас в хранилищах российского Центробанка находится 2200 тонн драгоценного металла. В Москве считают, что это хорошая страховка от правовых и политических рисков.

Гаранты обеспечения стабильности национальной валюты в других странах согласны с этим мнением. Центробанки Польши, Турции и Казахстана также превратились в «охотников за золотом». По данным Международного валютного фонда, мировой золотой запас увеличился на 35 тыс. тонн. При этом 2018-й стал рекордным по этому показателю, а в 2019-м он может вырасти ещё раз.

Эксперты считают, что драгоценный металл будет играть особую роль в новой валютной системе будущего. В XXI веке мир может вернуться к золотому стандарту на основе криптовалюты. То есть появятся цифровые деньги, стоимость которых привязана к золоту. В прошлом месяце управляющий Банка Англии Марк Карни предложил создать цифровую резервную валюту, опирающуюся на более широкую валютную корзину. По его словам, заменять доллар чем-то другим бессмысленно, потому что опасен не он, а сама система с привязкой только к одному типу денег.

Он показал на цифрах масштаб влияния США на мировую экономику, продолжает Die Welt. На американцев приходится всего 10% мировой торговли и 15% мирового ВВП. При этом треть стран привязала свою валюту к доллару. Половина всех финансовых транзакций рассчитывается в долларах, хотя Америка даже не причастна к сделкам. Для развивающихся стран существующая система очень опасна. Две трети долгов таких стран, как Турция или Аргентина, номинированы в долларах. Это приводит к постоянным кризисам и дефолтам. Каждый раз, когда Федеральная резервная система США поднимает процентную ставку и таким образом увеличивает стоимость своей валюты, развивающиеся страны оказываются в затруднительном положении. Поэтому Карни предлагает многополярную валютную систему с опорой на разные деньги.