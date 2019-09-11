Fox News: Россия и Китай скупают золото в ожидании краха доллара

В текущем году Россия и Китай увеличили свои запасы золота, готовясь к тому, что доллар США перестанет быть резервной валютой, пишет Fox News. При этом на сайте телеканала отмечается, что, по прогнозам аналитиков, цены на драгоценные металлы не снизятся до конца 2019 года.

Китай и Россия наращивают запасы золота, стимулируя тем самым рост цен на драгоценный металл. Как отмечает Fox News, его стоимость возросла до уровня шестилетней давности.

Так, начиная с декабря прошлого года Народный банк Китая купил ещё 100 тонн золота. В свою очередь, Россия в этом году добавила к своим запасам 106 тонн.

«Они могут смотреть в будущее», — отметил президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф, добавив, что страны «готовятся к миру, где доллар перестанет быть резервной валютой».

На данный момент Китай располагает более 1950 тоннами золота, а Россия занимает пятое место по запасам драгоценного металла, имея в своём распоряжении 2200 тонн.

Как сообщает Fox News, Пекин начал активную скупку золота, заметно урезав приобретение американских государственных облигаций в связи с торговой войной с Вашингтоном. Так, в июне Япония стала крупнейшим в мире держателем таких облигаций, обойдя Китай, который удерживал эту позицию с мая 2017 года.

Что касается России, за последние десять лет страна увеличила свои золотые запасы в четыре раза, надеясь ослабить зависимость от доллара США.

Высокий спрос, торговые войны, а также опасения относительно будущего мировой экономики привели к росту цены на золото на 18% только в этом году.

При этом аналитики из британской консалтинговой компании Capital Economics прогнозируют, что не стоит рассчитывать на снижение цен на драгоценные металлы до конца года.