DW: немецкие политики обсуждают смягчение антироссийских санкций — от них страдает Германия

Антироссийские санкции приносят ФРГ ежемесячный урон в размере $770 млн, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на расчёты экономиста Юлиана Хинца. Председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст считает, что санкции являются неверным средством, поскольку они не изменили позиции Москвы и навредили немецкому бизнесу.

Недавно в Берлине депутат от партии левых Клаус Эрнст и восточный комитет немецкой экономики организовали совместный круглый стол, сообщает Deutsche Welle. На первый взгляд их сотрудничество может удивить, поскольку интересы этих двух сторон редко совпадают, однако у них есть кое-что общее: желание как можно более скорой отмены антироссийских санкций.

По словам Клауса Эрнста, являющегося председателем комитета бундестага по экономике, санкции являются «неверным средством», поскольку они не привели к изменению российской позиции, а также наносят вред немецкому бизнесу.

Как пишет издание, согласно подсчётам экономиста Юлиана Хинца, из-за антироссийских санкций немецкая экономика теряет $770 млн в месяц. При этом Хинц отметил, что основной причиной снижения торгового оборота является общая атмосфера неуверенности, созданная санкциями. Ещё одним фактором является «экстратерриториальность» санкций США, означающая, что страны, не соблюдающие американских предписаний в отношении России, могут в свою очередь попасть под штрафные меры Вашингтона.

Deutsche Welle отмечает, что из тысячи страниц глобального чёрного списка США 140 посвящены гражданам России. «Теоретически, если вы хотите вести бизнес с российской фирмой, вы должны каждый раз проверять, не владеет ли кто-нибудь из санкционного списка более чем 50 процентами акций этой фирмы», — рассказывает председатель восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Депутат бундестага от партии ХДС/ХСС и бывший министр транспорта ФРГ Петер Рамзауэр требует от правительства постепенного смягчения санкций и большей политической гибкости, сообщает издание. «Гибкость» означает то, что начало отмены санкций не должно совпадать с полным выполнением минских договорённостей.

Как пишет Deutsche Welle, Рамзауэр не одинок в своём мнении. По словам депутата от партии СДПГ Бернда Вестфаля, в 21 веке мир в Европе достигается иными средствами, нежели санкции, наращивание вооружений и разделение. «Нам нужно сделать первый шаг и посмотреть на то, как российская сторона себя поведёт», — приводит издание слова Вестфаля. Согласно идее политика, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон должны вынести предложение о постепенной отмене санкций на общеевропейскую повестку к 2020 году, когда ФРГ получит председательство в Совете ЕС.

Впрочем, Ангела Меркель и слышать не хочет о таких предложениях, отмечает Deutsche Welle.

Во время визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского канцлер Германии подчеркнула, что санкции могут быть отменены только в случае возвращения Крыма в состав Украины.