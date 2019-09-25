Bild: соратник Меркель призвал бундестаг приступить к процедуре отмены антироссийских санкций

03:00 Замминистра юстиции России попал в базу данных сайта «Миротворец» Замминистра юстиции России Михаил Гальперин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» с формулировкой «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

03:00 Гаспарян проиграла Ковинич во втором круге турнира WTA в Ташкенте Россиянка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Черногории Данке Ковинич в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.

03:00 Кудерметова уступила Мартич в 1/8 финала турнира WTA в Ухани Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайской Ухани.

03:00 Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.

03:00 Синоптики прогнозируют потепление до +13 °С в Москве Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице ожидается повышение температуры до +13 °С.

03:00 Калинская победила Марию и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Ташкенте Россиянка Анна Калинская победила представительницу Германии Татьяну Марию в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Ташкенте.

03:00 Путин и Мадуро начали встречу в Кремле Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро началась в Кремле.

03:00 Бразильский боец вызвал на бой Нурмагомедова На поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым появился новый претендент.

03:00 Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

03:00 Пике винит большое количество предсезонных турне в плохом старте «Барселоны» в Примере Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что большое количество переездов во время предсезонной подготовки помешало команде должным образом подготовиться к сезону.

03:00 Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.

03:00 Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Температурные аномалии ожидаются в различных регионах России с октября по март, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

03:00 Шляхтин рассказал о тяжёлом финансовом положении ВФЛА в связи с отстранением Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что организация испытывает финансовые трудности в связи с приостановленным членством в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

03:00 Шляхтин заявил, что отстранение ВФЛА привело к регрессу лёгкой атлетики в России Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин во время своего выступления на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил, что длительное отстранение его организации негативно сказалось на развитии данного вида спорта в стране.

03:00 Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Подкопаеву Мосгорсуд 30 сентября проверит законность приговора Ивану Подкопаеву, который был осуждён на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

03:00 В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.

03:00 В России предложили запретить лотерею на получение грин-карт Госдума изучает возможность запрета проведения американской лотереи на получение грин-карт в России. Этот шаг может стать ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, пишут «Известия» со ссылкой на международный комитет нижней палаты парламента.

03:00 Мостовой заявил, что «Спартаку» надо разогнать полкоманды в случае поражения КАМАЗу Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между красно-белыми и КАМАЗом из Набережных Челнов.

03:00 Автоэксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

03:00 Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА На очередном конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было принято решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

03:00 Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации в третий раз.

03:00 Судно с моряками из России село на мель в Швеции Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.

03:00 Фёдор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России Президент Bellator Скотт Кокер заявил о намерении провести в России турнир организации, главным боем которого станет поединок с участием Фёдора Емельяненко.

03:00 Рубль снижается к доллару На открытии торгов в среду, 25 сентября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Политолог оценил шансы объявить Трампу импичмент Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.

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03:00 СМИ: Джонсон решил покинуть ГА ООН из-за ситуации с парламентом Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, сообщает телеканал Sky News.

03:00 Вальверде заявил, что Месси имеет проблемы с бедром Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о самочувствии капитана команды Лионеля Месси, который не доиграл матч шестого тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1).

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03:00 Член команды Сен-Пьера призвал канадца не проводить бой с Нурмагомедовым Арнольд Аллен, член команды экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, призвал канадского бойца не возобновлять карьеру ради поединка с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 В ЕК рассказали о появлении импульса в переговорах по транзиту газа Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на прогресс на трёхсторонних министерских консультациях России, Украины и Евросоюза по транзиту газа в октябре.

03:00 В Госдуме оценили слова украинского экс-министра о «плохой России» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского министра транспорта Евгения Червоненко о том, что «плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться.

03:00 Слуцкий считает, что Абрамович совершил революцию в футболе Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что российский владелец «Челси» Роман Абрамович совершил революцию в футболе, подняв игрокам зарплаты.

03:00 Защита осуждённой в США россиянки Осиповой обжаловала приговор Адвокаты россиянки Богданы Осиповой, признанной виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба, обжаловали приговор федерального окружного суда Уичито (штат Канзас).

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03:00 Дюрант не сыграет в сезоне НБА-2019/20 В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» не рассчитывают на то, что восстанавливающийся после травмы форвард Кевин Дюрант выйдет на паркет в сезоне-2019/20.

03:00 Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей начать процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

03:00 Жардим рассказал о важности Головина для «Монако» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что клуб дорожит российским полузащитником Александром Головиным.

03:00 На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

03:00 СМИ: Двум мужчинам предъявлены обвинения за нападение на игроков «Арсенала» Лондонская полиция предъявила обвинения двум мужчинам за нападение на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила.

03:00 При обрушении на руднике под Оренбургом погиб горняк В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комбината.

03:00 Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось дерби Нью-Йорка, победу в котором одержал «Нью-Йорк Рейнджерс».

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03:00 СМИ: В России разрабатывают нормы учёта домашних животных Депутаты Госдумы намерены попросить Минсельхоз России об ускорении разработки законопроекта о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних животных. Об этом пишет газета «Известия».

03:00 В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

03:00 В Москве 25 сентября ожидается до +9 °С В Москве в среду, 25 сентября, ожидается до +9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

03:00 СК начал проверку из-за нападения тигра на охотника в Хабаровском крае Следователи в Хабаровском крае организовали проверку по факту гибели охотника в результате нападения тигра. Об этом информирует СУ СК по региону.

03:00 Более 13 тысяч артиллеристов ЮВО провели стрельбы В учебных стрельбах на 19 полигонах Южного военного округа приняли участие более 13 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.