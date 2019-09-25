Bild: соратник Меркель призвал бундестаг приступить к процедуре отмены антироссийских санкций

Глава ХДС в Тюрингии Майк Моринг выступил за отмену штрафных мер против России, сообщает Bild. В частности, однопартиец Ангелы Меркель призвал немецких депутатов начать процедуру отмены антироссийских санкций ещё при нынешнем созыве бундестага — то есть до 2021 года, отмечает таблоид.
Глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за отмену антироссийских санкций, сообщает Bild.
В частности, однопартиец канцлера Германии Ангелы Меркель призвал немецких парламентариев начать процедуру отмены штрафных мер против России ещё при нынешнем созыве бундестага — то есть до 2021 года, отмечает издание.
«Первые шаги в этом направлении необходимо сделать ещё при нынешнем созыве бундестага, — заявил Майк Моринг. — Отмену санкций можно привязать к ситуации на востоке Украины. Там можно добиться прогресса. Как только будет видно, что стороны пришли к разумному решению, санкции можно будет ослабить — поэтапно, шаг за шагом».
Как подчеркнул глава ХДС в федеральной земле Тюрингия, жители Восточной Германии ожидают от правительства Ангелы Меркель, что оно наконец-то продемонстрирует готовность к диалогу с Российской Федерацией.
Ранее из-за требования также однопартийца Меркель, премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера отменить антироссийские санкции в Германии уже разгорелись «жаркие дебаты», напоминает Bild.
Так, например, Кречмера поддержал его коллега, премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, который также призвал Берлин наладить диалог с Москвой и отменить штрафные меры против России, пишет немецкий таблоид.
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