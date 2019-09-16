Премьер Саксонии: «Подавляющее большинство немцев хотят хороших отношений с Россией»

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что его критика санкционной политики Германии в отношении России послужила важным импульсом, который рано или поздно изменит ситуацию. При этом многие поддержали его инициативу, добавил политик: «Подавляющее большинство немцев хотят хороших отношений с Россией».

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер убеждён, что его критика санкционной политики Германии в отношении России была не напрасна. В интервью Die Welt он заявил, что таким образом он начал «запоздалое обсуждение» важной темы. «Это не была проверка на храбрость в духе: они наконец-то на что-то решились, — пояснил он. — Нет, мы осознали свою ответственность. И нас поддержали: премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, предприниматели. Это был важный импульс, который изменит ситуацию. Не сегодня, не завтра, но в среднесрочной перспективе точно. Подавляющее большинство немцев хотят хороших отношений с Россией».

Он также отметил, что бюрократия в Германии «душит» предпринимательство: «Власти постоянно обещают исправить ситуацию, но ничего не меняется. Вместо этого федеральный министр по охране окружающей среды собирается запретить пластиковые пакеты, угрожает штрафами до 100 тысяч евро. Что это такое?» «Политика начинается с наблюдения за действительностью. И ведь люди чётко описывают реальность», — дал он совет Берлину, добавив при этом, что не нуждается в рекомендациях из столицы.

Также Кречмера обеспокоило то, что на прошедших недавно выборах в земельный парламент Саксонии многие избиратели отдали свой голос «популистским партиям». По его словам, такие политические объединения, как «Альтернатива для Германии», несут «чушь» и распространяют «отвратительные теории заговора». «Такое поведение неприемлемо ни в одной семье — и ни в одном правительстве», — подчеркнул премьер.