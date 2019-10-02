Bloomberg: американские дипломаты заявляют, что при Трампе они занимаются «минимизацией ущерба»

По словам американских дипломатов, фраза «минимизация ущерба», по сути, описывает их работу при президенте Дональде Трампе, сообщает Bloomberg. Как отмечается в статье, их задача теперь сводится к тому, чтобы не дать главе Белого дома саботировать его собственные внешнеполитические начинания.

Как заявляют американские дипломаты, неважно, идёт ли речь об Афганистане, Иране, Турции или других «горячих точках», после двух с половиной лет работы при Дональде Трампе «минимизация ущерба» — это, по сути, описание их работы, пишет Bloomberg.

Эта фраза, как напоминает издание, фигурировала в жалобе, которую разоблачитель украинского скандала направил в Конгресс США.

Задача дипломатов, как указывает издание, теперь состоит в том, чтобы помешать главе Белого дома саботировать планы, претворение в жизнь которых он сам инициировал.

«По-моему, президент неоднократно и совершенно чётко заявлял о том, что только он занимается реализацией политики США в сферах внешней политики и безопасности, — комментирует ситуацию Хизер Конли, директор Европейской программы в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. — Но, нейтрализуя свою команду, он подрывает свои же успехи в качестве главнокомандующего».

Трамп пришёл к власти со скептическим настроем по отношению к профессионалам внешней политики, но при этом был готов рассмотреть их советы, отмечается в статье. Между тем он был достаточно уверен в своих способностях, чтобы вообще отказаться от их помощи.

Так, на прошлой неделе Трамп опубликовал отрывок стеннограммы июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом американский президент продемонстрировал, что готов игнорировать свою формальную внешнеполитическую команду, когда он убеждён, что может быть более эффективным.