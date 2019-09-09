Экс-глава Пентагона: в краткосрочной перспективе «упадочная» Россия для США опаснее Китая

Для Америки Россия более опасна в краткосрочной перспективе, так как это «упадочная» держава, знающая, что в будущем сил у неё не прибавится, заявил в эфире CNN бывший министр обороны США Джеймс Мэттис. В то же время, по словам экс-чиновника, Китай может стать куда более крупной угрозой, поэтому Вашингтон пытается дать своим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы ради сохранения мира.

Я знаю, что вы не хотите обсуждать внешнеполитический курс США, который проводит нынешняя администрация, и я видел, как очень многие люди пытались убедить вас высказать своё мнение на этот счёт, но я с большим уважением отношусь к вашей самодисциплине. Так что мне вряд ли удастся её поколебать. Так что позвольте мне задать вам вопрос о стоящих перед нами вызовах. Какая, по вашему мнению, главная угроза для США в мире с точки зрения безопасности?



ДЖЕЙМС МЭТТИС, бывший министр обороны США: Фарид, я бы разделил эти угрозы на внешние и внутренние. Когда я вступил в должность, у нас не было внешнеполитической стратегии. Нам нужно было что-то предпринять, чтобы исправить ситуацию, так как стратегии не существовало на протяжении последних восьми лет. Так что мы составили стратегию, в которой отметили, что нам нужно будет иметь дело с Россией в её нынешнем облике, а не с Путиным и Россией, которую мы хотели бы видеть.



Во-вторых, нам было необходимо признать, что хотя на протяжении многих лет мы полагали, что в результате либерализации экономики Китай примет более активное участие в жизни международного сообщества и будет играть по правилам, а авторитарная и жёсткая власть со временем станет мягче, в реальности этого не произошло. Плоды таких рассуждений мы могли наблюдать в Южно-Китайском море, в России и в Крыму.



Какая страна вас беспокоит больше? В исторической перспективе это два абсолютно разных вызова. Россия — это упадочная держава, почти как Австро-Венгерская империя в начале Первой мировой войны. Китай же, как вы знаете, — это держава на подъёме. Однако обе эти страны могут доставить хлопот.



ДЖЕЙМС МЭТТИС: Да, могут. И мне кажется, что вы правильно определили Россию. По моему мнению, упадочная держава в краткосрочной перспективе, возможно, даже опаснее, потому что они осознают, что завтра сил у них не прибавится. Так что нам необходимо держаться рядом с нашими союзниками, прежде всего с НАТО — этот альянс первый по важности среди ему равных. Для нас важно, чтобы демократические государства выступали единым фронтом и говорили, за что они борются; что России дальше идти нельзя, а также, что ей нужно перестать мухлевать с чужими выборами и так далее.



У Китая же есть задатки к тому, что превратится в более крупную угрозу. Вместе с тем многие говорят о ловушке Фукидида — это когда конфликт между восходящей державой и державой, которая стремится удержать своё первенство, становится неизбежным. Фукидид был очень неглуп, но если бы он написал свою книгу в атомную эру, то она, по моему мнению, выглядела бы по-другому. В рамках нашей Национальной оборонительной стратегии мы искали способ, с помощью которого наши дипломаты могли бы вести переговоры с позиции силы. Это нужно не для того, чтобы развязать войну между великими державами, а для того, чтобы сохранить мир. В этом и состояла наша цель.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 сентября 2019 года.