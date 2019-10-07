Dagens Nyheter: без компромисса с Россией Зеленскому не добиться мира на Украине

К вооружённому конфликту на Украине можно относиться по-разному. Однако факты показывают, что без содействия со стороны России новые украинские власти не смогут добиться мира в стране, пишет Dagens Nyheter. Среди приоритетов Зеленского — стремление положить конец насилию и сделать жизнь украинцев «сносной», но для этого ему придётся принимать «неприятные» для многих решения, предупреждает автор.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов предоставить Донбассу особый статус — за что в Киеве его обвинили в «предательстве», поскольку многие украинцы считают так называемую формулу Штайнмайера «троянским конём», отмечает Dagens Nyheter.

Эту концепцию предложил ещё в 2016 году Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии, и она предусматривает предоставление Донбассу автономного статуса и вывода оттуда всех военных сил. На этой территории проводятся выборы согласно украинским законам и под наблюдением ОБСЕ, в результате «Украина снова получает контроль над своими границами», поясняет автор.



Все страны так называемой нормандской четвёрки — Украина, Россия, Германия и Франция — признали эту модель, а 1 октября новый президент Украины Владимир Зеленский объявил, что он подписал формулу Штайнмайера. По сути, это простое решение, которое одобрили все, — но выясняется, что его реализации мешает сразу целый ряд проблем. И в любом случае, для успеха Киеву потребуется содействие со стороны Москвы, пишет Dagens Nyheter: «К войне на Украине можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом: без России мира в стране не добиться».



Одна из проблем связана с опасениями украинцев, что формула Штайнмайера может оказаться для них «троянским конём», говорится в статье: «Свободные выборы — это звучит хорошо, но с 2014 года в Донбассе масштабно развернулась российская пропаганда. Многие из жителей региона уехали, и вовсе не факт, что оставшиеся будут голосовать за лояльные Киеву партии». Кроме того, потребуется наладить обширный «логистический и административный процесс», чтобы предоставить реальную возможность проголосовать всем тем, кто проживал в Донбассе до начала военных действий — хотя при желании всё это возможно сделать, уверен автор.



Кроме того, нужно не только гарантировать полный вывод из региона всех вооружённых формирований, но и «не дать избирательным органам противодействовать украинской центральной власти», что на практике контролировать очень сложно, пишет Dagens Nyheter. При этом формула Штайнмайера не регламентирует, что должно быть сделано в первую очередь: предоставить региону статус автономии и после этого провести выборы, либо наоборот? «Существует много неясностей, которые надо прояснить, и каждая из них — это потенциальная ловушка», — предупреждает автор.



Многим украинцам также «отвратительна» сама мысль о том, что власти «таким образом поощряют Россию», говорится в статье. С этим связаны и массовые митинги протеста. По мнению демонстрантов, формула Штайнмайера, которую они называют «путинской моделью», равносильна «измене родине». В то же время Николай Капитоненко, профессор международных отношений киевского университета имени Тараса Шевченко, уверен, что Украине в любом случае придётся заплатить определённую цену, как бы она ни поступила.

И если Киев не согласится на автономию Донбасса, ему не удастся добиться мира и придётся смириться с вялотекущим конфликтом, предупреждает Капитоненко: «Мы хотим добиться мира, не заплатив за это ничем. Вот почему украинские политики так эмоционально реагируют. Зеленского сейчас вынуждают провести красные линии. Но если провести на карте красные линии всех участников конфликта, говорить будет не о чем. Это вернёт нас к безопасной позиции Порошенко, которая подразумевала, что мир может быть заключён только на условиях Украины, чего в нынешней ситуации добиться нельзя».



Это напоминает в некотором роде историю Финляндии, отмечается в статье: «В июне и июле 1944 года, когда Красная армия наступала на Карельский перешеек, судьба Финляндии висела на волоске. В результате отчаянной борьбы Финляндии удалось остановить русских, но по мирному договору 1947 года она потеряла Выборг, Печенгу и Карельский перешеек. Пока коммунисты не проиграли выборы в 1948 году, на кону стояла независимость Финляндии».

На Западе в те времена практически все были уверены, что эта страна станет государством-сателлитом СССР. Конечно, тогда Финляндия была в иной ситуации, нежели Украина, поскольку после Второй мировой войны она оказалась на стороне проигравших, пишет Dagens Nyheter, но есть и некоторое сходство: «Как ни поверни, пришлось договариваться с дьяволом, сидящим в Кремле».



Кроме того, Зеленский не одинок за столом переговоров с Путиным, ведь рядом с ним сейчас Франция и Германия, констатирует автор. В настоящий момент Украина имеет больше друзей на Западе, чем было у Финляндии в послевоенный период — однако проблема в том, что никто из этих друзей «не готов пожертвовать ни единым солдатом, чтобы Украина вернула себе Крым и Донбасс», подчёркивается в статье. «Кроме того, Франция и Германия будут давить не только на Путина. Они будут давить и на Зеленского, потому что уже давно хотят конкретных успехов в решении донбасского конфликта», — прогнозирует Dagens Nyheter.



Во время переговоров между двумя воюющими странами, из которых одна значительно могущественнее другой, мораль редко оказывается в победителях, предупреждает автор: «На Украину вторглись, её обидели, но именно ей всё равно приходится идти на компромисс, чтобы добиться мира. Я не знаю, о чём думает Зеленский, но нашумевший обмен пленными месяц назад показывает, что он это осознаёт. Похоже, среди его приоритетов — стремление положить конец насилию и сделать жизнь народа сносной». Для этого новому украинскому президенту приходится принимать «неприятные решения», в том числе идти на компромиссы с Москвой, говорится в статье. «Но если уж на то пошло, могут ли у европейского лидера быть иные приоритеты?» — заключает Dagens Nyheter.