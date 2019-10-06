СТРАНА: Порошенко раскритиковал «кремлёвскую» формулу Штайнмайера, хотя раньше собирался её внедрять

В центре Киева состоялась протестная акция против формулы Штайнмайера. Одним из участников митинга стал экс-президент Украины Пётр Порошенко, который объявил документ, названный в честь немецкого политика, чисто «российским сценарием». При этом никто из окружавших бывшего главу государства журналистов не напомнил ему, как в 2016 году он сам собирался имплементировать это соглашение в украинское законодательство, сообщает «СТРАНА».

На киевском Майдане прошла акции «Нет капитуляции!» против формулы Штайнмайера. На митинге побывал бывший президент Украины Пётр Порошенко вместе с женой Мариной, сообщает «СТРАНА».

Экс-президент опубликовал в Facebook ролик, в котором поблагодарил участников вече. «Спасибо десяткам тысяч неравнодушных, которые сегодня собрались на Майдане Независимости в Киеве и на площадях ещё более 20 городов, чтобы сказать: «Нет капитуляции!» — написал в комментарии к видео Порошенко.

По словам украинского издания, в ролике бывшее первое лицо государства идёт в окружении представителей СМИ и «блогеров-порохоботов». На ходу он решает устроить импровизированную пресс-конференцию.

В частности, по пути на митинг Порошенко объяснил окружившим его журналистам, что формула Штайнмайера «написана в Кремле», а фамилию немецкого политика к ней «прилепили» позже. Он также назвал документ «чисто российским сценарием».

Примечательно, что три года назад, после последней встречи в нормандском формате, состоявшейся 20 октября 2016 года, Порошенко рассказывал, что на уровне рабочих групп будет вестись подготовка по имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Но никто из журналистов почему-то не напомнил об этом заявлении экс-президенту, обращает внимание «СТРАНА».