СТРАНА: Порошенко раскритиковал «кремлёвскую» формулу Штайнмайера, хотя раньше собирался её внедрять

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CNN: Трамп призвал Китай расследовать дело Байденов — и фактически объявил себе импичмент CNN
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СТРАНА: украинский гей-ветеран ищет новое жильё и работу после избиения неизвестными Страна.ua
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Байрамян заявил, что благодаря дублю в ворота ЦСКА выиграл спор у Карпина
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после победного матча с московским ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о споре с главным тренером команды из Ростова-на-Дону Валерием Карпиным.
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«Атлетико» и «Вальядолид» не забили друг другу в матче Примеры
Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Вальядолидом» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры.
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В ДНР сообщили об обстреле Зайцева со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).
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Глава IAAF высказался о проблемах на марафонах на ЧМ по лёгкой атлетике
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу высказался о проблемах при проведении марафонов на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Катаре, возникших из-за жары.
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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.
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Гол Комличенко принёс «Младе Болеслав» победу над «Викторией Пльзень» в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко принёс своей команде победу над «Викторией Пльзень» в матче 12-го тура чемпионата Чехии.
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«Рома» сыграла вничью с «Кальяри» в седьмом туре Серии А
«Рома» и «Кальяри» сыграли вничью в матче седьмого тура итальянской футбольной Серии А.
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Штайнмайер приехал в Тбилиси
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Тбилиси, сообщает Интерфакс.
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«Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ
«Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Делегации КНДР и США покинули Швецию после переговоров
Американская и северокорейская делегации покинули Швецию после переговоров, которые прошли в Стокгольме и, как отметили в КНДР, завершились провалом.
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СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» недоволен своим положением в команде
Полузащитник английского «Ливерпуля» Шердан Шакири выразил недовольство количеством своего игрового времени.
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Путин побывал в осенней тайге
Президент России Владимир Путин посетил сибирскую тайгу, там он наслаждался осенней природой.
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«Челси» разгромил «Саутгемптон» в восьмом туре АПЛ
Лондонский «Челси» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Полиция допускает наличие второго стрелка в Канзас-Сити
Полиция Канзас-Сити допускает наличие второго стрелка, который мог быть причастен к убийству четырёх человек в баре города.
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«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в АПЛ
«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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«Арсенал» победил «Борнмут» в восьмом туре АПЛ
Лондонский «Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Тренер «Арсенала» высказался об отменённом голе Ломовицкого в матче с «Локомотивом»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал работу бригады арбитров в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
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Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
Журналисты РЕН ТВ и «Известий» попали под обстрел в районе посёлка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР).
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Молодёжная сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3×3
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала золото молодёжного чемпионата мира в Китае.
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Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
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Тим стал победителем турнира ATP в Пекине
Австриец Доминик Тим выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прошедший в китайском Пекине.
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Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
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Сёмин признался, что не планировал выпускать Миранчука в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что изначально не планировал выпускать на поле полузащитника Алексея Миранчука в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
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Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом российский лидер заявил во время разговора с корреспондентом NBC Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели.
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«Химки» одержали третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о повреждениях форварда и защитника команды — Фёдора Смолова и Бенедикта Хёведеса.
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Источник: на сахарном заводе на Кубани погибли два человека
На территории сахарного завода в городе Кореновске Краснодарского края три человека отравились неустановленным веществом, двое из них погибли.
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Футболист «Крыльев Советов» Соболев отреагировал на вызов в сборную России
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев признался, что не ожидал вызова в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года с Шотландией и Кипром.
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Лучший бомбардир РПЛ Соболев вызван в сборную России по футболу
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России по футболу для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.
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В Чите на козырьке подъезда обнаружили части тела 19-летней девушки
В Чите следователи начали расследование после того, как на козырьке подъезда жилого дома обнаружили части тела 19-летней девушки.
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Нурмагомедов назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Кокляевым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
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При хлопке газа в автобусе в Уфе пострадали три человека
В моторном отсеке автобуса в Уфе произошёл взрыв газовоздушной смеси, пострадали три человека.
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В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 °С ниже климатической нормы. По его словам, потепление в Москве ожидается ближе к выходным.
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СМИ: Футболист «Ростова» Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за недомогания
СМИ сообщили, по какой причине полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко не примет участия в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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Глава КСИР предрёк «крах американской державы»
Отсутствие у США стратегии шаг за шагом приведёт к краху этой страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
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«Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над тульским Арсеналом в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Похороны хоккеиста Мнацяна пройдут в Омске
Агент скончавшегося от рака экс-хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна Шуми Бабаев рассказал, где пройдут похороны спортсмена.
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Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Нижегородской области
Прокуратура Саратовской области проверит деятельность перевозчика, чей автобус опрокинулся во время поездки туристов под Нижним Новгородом.
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«Металлург» объявил о подписании контракта с Нестрашилом
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о переходе чешского нападающего Андрея Нестрашила.
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В «Рейнджерс» оригинально прокомментировали комбинацию с участием Панарина и Бучневича
Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» отреагировала на голевую комбинацию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с клубом «Оттава Сенаторз» с участием российских нападающих команды Артемия Панарина и Павла Бучневича, а также форварда Мики Зибанеджада.
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Учёные назвали самые безопасные места Земли в случае мировой эпидемии
Учёные выяснили, что в случае мировой эпидемии наиболее безопасными местами на Земле являются островные государства: Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Об этом сообщает портал Science Alert.
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Футболист «Зенита» Смольников выбыл на три недели из-за травмы
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников не сможет помочь своей команде из-за травмы в ближайшие три недели.
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Боксёр Деревянченко заявил, что хочет провести реванш с Головкиным
Украинец Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от представителя Казахстана Геннадия Головкина в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).
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В полиции рассказали подробности о стрельбе в Канзас-Сити
Стрельба в американском Канзас-Сити произошла во время вечеринки в одном из частных баров города, в настоящее время напавший находится в бегах, сообщили в полиции.
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«Металлург» подпишет чешского форварда Нестрашила
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Магнитогорск близок к подписанию контракта с чешским нападающим Андреем Нестрашилом.
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Тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему Лунёв не сыграл с «Уралом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» место в воротах его команды занял Михаил Кержаков, а не Андрей Лунёв.
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Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
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МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
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Семак назвал уверенной победу «Зенита» над «Уралом» в РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
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Умер бывший барабанщик Cream Джинджер Бейкер
На 81-м году жизни скончался бывший барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи.