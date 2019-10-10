Порошенко: Киев потеряет ряд ключевых высот после разведения войск в Донбассе

Пётр Порошенко заявил, что Украина после разведения войск в Донбассе потеряет 30 населённых пунктов и упустит «ряд ключевых высот, где каждый метр полит кровью украинских героев». Как пишут «Вести», Порошенко также добавил, что Киеву необходимо настаивать на развёртывании многонациональных миротворческих сил на всей территории Донбасса.
После разведения войск в Донбассе Украина потеряет 30 населённых пунктов. Как пишут «Вести», об этом заявил бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко.
Кроме того, по его мнению, Украина упустит «ряд ключевых высот, где каждый метр полит кровью украинских героев».
«Военных готовят к тому, чтобы выйти с обустроенных позиций в чистое поле. О том, что простых решений нет, что «мир — это просто прекратить стрелять» — ложь, что завершить всё быстро невозможно. Я сам когда-то должен был это признать», — отметил Порошенко и добавил, что нынешняя власть должна «сказать обществу правду».
По словам Порошенко, отвод возможен, но «только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня». Кроме того, мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей территории конфликта и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы.
Также, как отмечает Порошенко, необходимо «настаивать на развёртывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса на основании решения Совета Безопасности ООН».
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