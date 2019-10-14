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112: МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за встречи Эрдогана с депутатами из Крыма

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина направила ноту протеста Турции из-за встречи Реджепа Эрдогана с российскими депутатами от Крыма. Как передаёт «112 Украина», украинское министерство также вызвало турецкого посла в МИД.
112: МИД Украины направил ноту протеста Турции из-за встречи Эрдогана с депутатами из Крыма
Reuters
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на встречу президента Турции Реджепа Эрдогана с российскими депутатами от Крыма. Как пишет «112 Украина», украинское министерство направило Турции ноту протеста. Посла Турции на Украине пригласили в МИД. 
 
«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины*, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи», — говорится в сообщении пресс-службы МИД. 
 
Как напоминает «112 Украина», Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации крымских депутатов. В составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Эрдоганом, находились два депутата Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
 

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
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