TVN24: в Польше призвали отменить экономические санкции в отношении Москвы — а политические пусть остаются

Санкции ЕС в отношении России не действуют — они никак не изменили ситуацию в Крыму. Это просто эмбарго на бумаге, это обман, заявил в интервью TVN24 глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Политик обратил внимание на то, что, в то время как Польша закупает миллионы тонн российского угля, экспорт польских яблок по-прежнему под запретом.
Для успешного возобновления экспорта польских яблок в Россию можно прибегнуть к помощи Европейского союза, предложил в беседе с TVN24 глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
На вопрос о том, выступает ли он за отмену санкций ЕС в отношении России, введённых в результате аннексии Крыма* в марте 2014 года и разжигания вооружённого конфликта на востоке Украины, польский политик коснулся темы импорта угля из России в Польшу. «Эти 13 миллионов тонн угля из России в прошлом году — так выглядят эти санкции?» — спросил он.
«Сегодня, я считаю, политические санкции надо сохранить, а экономические — отменить», — отметил он. По мнению политика, экономические санкции в отношении России просто-напросто не действуют.
«Я не согласен с тем, чтобы «лить бальзам на душу брюссельской совести» путём введения эмбарго на бумаге, в то время как Германия договаривается с Россией и российский уголь поступает в Польшу. Какое это эмбарго? Ведь это не действует, это какой-то обман», — подчеркнул он.
«К какому результату привели санкции? Они изменили ситуацию? Они изменили ситуацию в Крыму, что-то путём этих санкций изменилось?» — задаёт риторические вопросы в беседе с TVN24 польский политик Владислав Косиняк-Камыш.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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