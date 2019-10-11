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TVN24: в Польше призвали отменить экономические санкции в отношении Москвы — а политические пусть остаются

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Санкции ЕС в отношении России не действуют — они никак не изменили ситуацию в Крыму. Это просто эмбарго на бумаге, это обман, заявил в интервью TVN24 глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Политик обратил внимание на то, что, в то время как Польша закупает миллионы тонн российского угля, экспорт польских яблок по-прежнему под запретом.
TVN24: в Польше призвали отменить экономические санкции в отношении Москвы — а политические пусть остаются
Reuters

Для успешного возобновления экспорта польских яблок в Россию можно прибегнуть к помощи Европейского союза, предложил в беседе с TVN24 глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. 

На вопрос о том, выступает ли он за отмену санкций ЕС в отношении России, введённых в результате аннексии Крыма* в марте 2014 года и разжигания вооружённого конфликта на востоке Украины, польский политик коснулся темы импорта угля из России в Польшу. «Эти 13 миллионов тонн угля из России в прошлом году — так выглядят эти санкции?» — спросил он.  
 
«Сегодня, я считаю, политические санкции надо сохранить, а экономические — отменить», —  отметил он. По мнению политика, экономические санкции в отношении России просто-напросто не действуют. 
 
«Я не согласен с тем, чтобы «лить бальзам на душу брюссельской совести» путём введения эмбарго на бумаге, в то время как Германия договаривается с Россией и российский уголь поступает в Польшу. Какое это эмбарго? Ведь это не действует, это какой-то обман», —  подчеркнул он. 
 
«К какому результату привели санкции? Они изменили ситуацию? Они изменили ситуацию в Крыму, что-то путём этих санкций изменилось?» — задаёт риторические вопросы в беседе с TVN24 польский политик Владислав Косиняк-Камыш. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
 
 
 
 
 
 
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