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Polskie Radio: после 2022 года Польша обретёт «газовую независимость» от России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Газопровод Baltic Pipe и газопорт в Свиноуйсьце избавит Польшу от зависимости от российского газа. После 2022 года эта проблема будет решена, сказал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. В беседе с Polskie Radio он уверил, что тогда весь импорт газа в Польшу будет поступать с отличного от российского направления.
Polskie Radio: после 2022 года Польша обретёт «газовую независимость» от России
Reuters

В Польше, которая сейчас импортирует газ в основном из России, много говорят об энергетической диверсификации, необходимой для безопасности страны, сообщает Polskie Radio. 

«На настоящий момент у нас самая большая, львиная часть поставок газа из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года. У нас также есть большой импорт из газового порта в Свиноуйсьце  — и это уже достаточно, — потому что мы уже импортируем около трёх миллиардов кубометров в год. У нас долгосрочные контракты с Катаром, и уже начались поставки из Соединённых Штатов», — заявил в беседе с Polskie Radio уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Мы также строим Baltic Pipe... И этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — резюмировал политик.

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