Biznes Alert: решение ограничить «Газпрому» доступ к OPAL спасло Польшу от кризиса

Решение суда ЕС об отмене права «Газпрома» полностью использовать трубопровод OPAL оказалось своевременным, заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк. По его мнению, оно предотвратило трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа для поляков, сообщает Bizes Alert.

Транзит по газопроводу OPAL ограничили вовремя, констатировал глава Польского нефтегазового концерна PGNiG Петр Возьняк. 28 октября 2016 года Европейская комиссия согласилась с тем, чтобы «Газпром» использовал 80% пропускной способности до 2033 года, благодаря чему он мог отправлять больше газа из России в Германию через «Северный поток». Однако 10 сентября 2019 года суд ЕС отменил решение комиссии, сообщает Bizes Alert.

«Если бы OPAL не притормозили, как это произошло в 2019 году, тогда, согласно заявлениям «Газпрома», у нас была бы нехватка газа в юго-восточной Польше. Если бы не удалось затормозить OPAL, увеличенные объёмы газа пересылались бы газопроводом «Северный поток — 1». Его удалось остановить, поэтому эти недостающие объёмы газа, на которые «Газпром» должен сократить передачу по OPAL, будут направляться через Украину, то есть частично через пункт в Дроздовичах, и он должен попасть в Польшу», — объяснил Возьняк.

«Ещё на протяжении ближайших трёх лет «Газпром» будет поставлять газ. Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, то это бы повлекло за собой трагические по своим последствиям перебои в поставках газа. А этого наша передающая сеть, а также клиенты не могут себе позволить», — резюмировал глава Польского нефтегазового концерна Петр Возьняк.