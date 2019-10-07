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«Донбасс на яблоки не променяем»: польский политик объяснил, почему интересы Москвы и Варшавы никогда не будут совпадать

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Пока Франция и Италия обсуждают возможную отмену антироссийских санкций, а Дональд Трамп предлагает вернуть Россию в «Большую восьмёрку», Польша в ущерб своим фермерам решительно отказывается «продавать яблоки России за Донбасс», считает польский историк и политик Владислав Теофил Бартошевский. В эфире Polskie Radio он высказывает недовольство и разочарование политикой ЕС в отношении России.
«Донбасс на яблоки не променяем»: польский политик объяснил, почему интересы Москвы и Варшавы никогда не будут совпадать
Reuters

«Все видят, какова Россия президента Путина. Мы не намерены проводить пророссийскую политику», — заявил в эфире Polskie Radio польский историк и политик Владислав Теофил Бартошевский.  

Комментируя отношения ЕС с Россией, он, будучи политиком, отнёсся к ним критически. Неправильными он назвал очень сильную тенденцию, царящую прежде всего во Франции и Италии, в направлении отмены санкций в отношении России, а также слова Дональда Трампа о том, чтобы возобновить членство России в «Большой восьмёрке».
 
Он также добавил, что ЕС слишком благосклонно смотрит на газовую директиву. По его мнению, здесь задействован французско-немецкий дуэт, который действует также против Польши.
 
Более того, в беседе с Polskie Radio политик объяснил, что стратегические интересы России никогда не будут совпадать со стратегическими интересами Польши, но «нужно как-то с этим жить». «Я знаю, что наши фермеры страдают, но мы не продадим яблоки за Донбасс», — категорично и образно высказался Бартошевский.
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