Forsal: европейский «настрой на оттепель» в отношении России ничего не меняет для НАТО

Несмотря на то что после обмена пленными России и Украины на Западе возникло желание улучшить отношения с Москвой, пока что ни одна из стран НАТО не настроена возобновлять с ней полномасштабный диалог, заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский. В беседе с Forsal он подчеркнул, что члены альянса не могут согласиться с предложением Путина и принять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, потому что тогда баланс сил был бы нарушен в пользу России.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил мировым лидерам принять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Эта инициатива, адресованная в том числе и странам НАТО, была встречена в штыки, потому что Москва предложила мораторий уже после того, как сама разместила вооружения на европейской части своей территории, пишет Forsal.

«НАТО заинтересовано в контроле над вооружениями, в разоружении, то есть в возвращении к такому соглашению, как ДРСМД. Но это соглашение не может привести к тому, что Россия сохранит всё, что она имеет на настоящий момент, а НАТО не будет совершать никаких действий. Это привело бы к сохранению российского преимущества», — заявил в беседе с порталом посол Польши при НАТО Томаш Шатковский.

Дипломат также отметил, что возможное соглашение должно было бы гарантировать возвращение к балансу сил между странами. Он также задался вопросом на тему того, какие страны должны были бы быть включены в этот договор. В начале августа этого года своё действие прекратил договор РСМД, подписанный США и СССР, из-за его несоблюдения российской стороной, напоминает Forsal.

«В 1987 году только два государства имели в распоряжении такой вид оружия. Сейчас таких стран в мире значительно больше. В особенности американцы подчёркивают, что они не могут связать себе руки таким соглашением, если другие страны будут развивать это направление», — объяснил посол.

В столицах стран НАТО можно услышать голоса, что новый договор на размещение ракет средней и меньшей дальности должен распространяться не только на Россию и США, но и на Китай. «Есть страны, у которых имеется впечатляющий потенциал баллистических ракет или маневрирующих средств средней и меньшей дальности», — добавил дипломат.

В беседе он отметил, что после обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся в начале сентября, на Западе создалась атмосфера «настроя на оттепель» в отношениях с Россией.

После российской агрессии на Украину в 2014 году НАТО заморозило военное сотрудничество с Россией, а политический диалог в рамках Совета Россия — НАТО был фактически ограничен до встреч на уровне послов, напоминает Forsal. И вплоть до настоящего момента в Североатлантическом альянсе не наблюдается никаких шагов в направлении изменения настоящего положения дел. «Пока что ни один из союзников не ставит под сомнение решений, касающихся диалога с Россией», — подчеркнул Шатковский.

Посол уверил, что независимо от того, изменится ли что-то на политическом уровне, будучи военным альянсом, НАТО должно быть готово к тому, чтобы отпугнуть противника. «Это не только вопрос политической атмосферы или даже нарушения международного права. Это также вопрос военного баланса сил, который нельзя игнорировать. Атмосфера может измениться, а военный потенциал невозможно создать за пару недель», — резюмировал дипломат.