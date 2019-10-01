Дуда: Россия вновь проявит агрессию, если не пресечь её имперскую политику

Польша — больше не сфера влияния России, ведь на её территории уже находятся 4,5 тыс. американских солдат, а скоро их будет больше, заявил в интервью Niezalezna президент страны Анджей Дуда. Он также предупредил: Россия вновь «проявит агрессию», если мировое сообщество никак не отреагирует на её «имперскую политику» последнего десятилетия.

«В 2008 году Россия напала на Грузию, а в 2014 году напала на Украину. Нельзя молчать. Если не будет решительных действий международного сообщества против такой агрессии, против нарушения международного права, против войны, то агрессия повторится. Наверное, уже все сегодня знают, что имперская политика России возродилась», — заявил президент Анджей Дуда порталу в беседе с Niezalezna.

Польский президент также рассказал о своём визите в США и заявлениях о том, что в Польшу приедет ещё тысяча американских солдат. По словам Дуды, эта переброска обеспечит ещё более чёткую реализацию Пятой статьи Устава НАТО — то есть принципа коллективной обороны.

«Один за всех, и все за одного. Доказательством тому — присутствие армии США и армии других стран НАТО в нашей стране... Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тысячи, а совсем скоро — уже 5,5 тысячи американских солдат будут на нашей земле. Продолжается строительство системы ПРО в Редзиково, сооружаются другие военные установки. Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша — это факт», — подчеркнул глава Польши.

Анджей Дуда также выразил уверенность в том, что его отношения с Дональдом Трампом «хорошие». «Я слежу за своими президентскими обязанностями, так же как за своими президентскими обязанностями следит Дональд Трамп. Он, прежде всего, обязан защищать американские интересы как в государственном, так и в национальном плане. Это его обязанность. Это его избиратели, это его родина. Я любой ценой должен бороться за интересы поляков, избирателей в моей стране и интересы моего государства, главой которого меня избрали. Там, где американские и польские интересы сходятся, у нас очень хорошие отношения», — подытожил политик.