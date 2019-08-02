Дуда: благодаря Варшавскому восстанию Польша не стала очередной советской республикой

Варшавское восстание, 75-ю годовщину которого отмечают в Польше, стало решающим фактором того, что после окончания войны страна не стала «очередной советской республикой», заявил президент страны Анджей Дуда. По его мнению, восставшие стремились не только освободить столицу от нацистов, но и показать наступающим советским войскам, что они хозяева города.
Накануне 75-й годовщины Варшавского восстания президент Польши Анджей Дуда заявил, что о значении этого события свидетельствовал послевоенный спор с коммунистами, которые хоть и были готовы отдать должное варшавским повстанцам, но не хотели прославлять само восстание, потому что в нём «заключалась идея», сообщает TVP Info.
«Это не был просто вооружённый порыв. У него была своя цель. Он был для чего-то нужен. Для чего-то нужна была эта решимость. Понятно, что этих элементов было много. Был большой гнев в отношении смертельного врага — оккупанта, который ежедневно на улицах Варшавы и во многих других местах убивал людей. Была огромная воля к освобождению Польши и изгнанию противника, но было также опасение того, что в дальнейшем принесёт политика», — отметил президент.
«Порыв повстанцев был также актом государственной и международной политики, того, чтобы именно поляки встретили как хозяева пришедших россиян в своей столице, которую они сами освободили, которую сами взяли под контроль», — добавил он.
Глава польского государства подчеркнул, что благодаря повстанцам, а потом «проклятым солдатам»*, не была создана на территории Польши «очередная советская республика». «Кончено, это была страна под советским влиянием, но такая, в которой люди постоянно бунтовали. И именно вам, дорогие повстанцы, мы этим обязаны», — резюмировал президент.
* Антикоммунистическое подполье в Польше 1944—1953 годов, участники которого также известны как «проклятые солдаты» (прим. ИноТВ).
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведёт к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. Такое мнение выразил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Жизнь полицейского, пострадавшего в результате нападения неизвестного в Сургуте, вне опасности. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Добровольский.
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказал мнение о контракте своего соотечественника Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его вдохновляют совместные тренировки с чемпионом организации в тяжёлом весе американцем Даниэлем Кормье.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии.
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае. Об этом сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Учёные заявили, что косатки, отпущенные на волю из «китовой тюрьмы», объединились в одну группу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к России и США продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Еврокомиссия предложила России и Украине провести 16 сентября трёхсторонние министерские переговоры об условиях транзита газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Министерство иностранных дел России прокомментировало создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии, заявив, что эта идея носит провокационный характер.