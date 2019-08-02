Дуда: благодаря Варшавскому восстанию Польша не стала очередной советской республикой

Варшавское восстание, 75-ю годовщину которого отмечают в Польше, стало решающим фактором того, что после окончания войны страна не стала «очередной советской республикой», заявил президент страны Анджей Дуда. По его мнению, восставшие стремились не только освободить столицу от нацистов, но и показать наступающим советским войскам, что они хозяева города.

Накануне 75-й годовщины Варшавского восстания президент Польши Анджей Дуда заявил, что о значении этого события свидетельствовал послевоенный спор с коммунистами, которые хоть и были готовы отдать должное варшавским повстанцам, но не хотели прославлять само восстание, потому что в нём «заключалась идея», сообщает TVP Info.





«Это не был просто вооружённый порыв. У него была своя цель. Он был для чего-то нужен. Для чего-то нужна была эта решимость. Понятно, что этих элементов было много. Был большой гнев в отношении смертельного врага — оккупанта, который ежедневно на улицах Варшавы и во многих других местах убивал людей. Была огромная воля к освобождению Польши и изгнанию противника, но было также опасение того, что в дальнейшем принесёт политика», — отметил президент.

«Порыв повстанцев был также актом государственной и международной политики, того, чтобы именно поляки встретили как хозяева пришедших россиян в своей столице, которую они сами освободили, которую сами взяли под контроль», — добавил он.

Глава польского государства подчеркнул, что благодаря повстанцам, а потом «проклятым солдатам»*, не была создана на территории Польши «очередная советская республика». «Кончено, это была страна под советским влиянием, но такая, в которой люди постоянно бунтовали. И именно вам, дорогие повстанцы, мы этим обязаны», — резюмировал президент.

* Антикоммунистическое подполье в Польше 1944—1953 годов, участники которого также известны как «проклятые солдаты» (прим. ИноТВ).





