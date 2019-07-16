Wyborcza: Польша уже не первая скрипка в ЕС — после выборов ей показали её место

В результате евровыборов Польша, как и вся Центральная и Восточная Европа, оказалась за бортом — важные должности теперь занимают представители Германии, Франции, Италии и Испании, полагает польская журналистка Доминика Веловейская. Как пишет она в Gazeta Wyborcza, начинается новая эра, когда на Польшу никто не будет обращать внимание, тем самым она больше не будет помехой в отношениях ЕС - Россия.

«Раздача самых главных должностей в ЕС закончилась для Польши катастрофой. Ярослав Качиньский должен задуматься над тем, куда привела нас его европейская политика», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Доминика Веловейская.

Появились сообщения о том, что помощник вице-премьера Италии Маттео Сальвини вёл переговоры по топливному контракту, благодаря которому российские деньги отправились на счёт «Лиги» — партии Сальвини. Журналисты утверждают, что у них есть записи разговоров, которые состоялись в октябре 2018 года, во время визита вице-премьера в Москву, они касались финансирования кампании «Лиги» перед евровыборами. Прокуратура занялась этими донесениями, однако Сальвини утверждает, что он не брал денег от россиян, рассказывает автор.

Возможно, это незначительная информация в целой цепочке событий, однако ранее появилась компрометирующая запись пророссийского австрийского популиста — Хайнц-Кристиана Штрахе из крайне правой Австрийской партии свободы. Политик отказался от поста вице-канцлера, когда была обнародована информация о том, что он был готов брать деньги от россиян, добавляет она.

Польская журналистка также предлагает обратить внимание на результат евровыборов, в которых Европа оказала сопротивление наступающим популистским и пророссийским силам. А также на факт того, что брексит находится в замороженном состоянии, и даже если дело до него дойдёт, то он скорее будет иметь символическое, а не практическое значение, потому что связи Великобритании с ЕС будут продолжать оставаться очень сильными, объясняет она.

«Следовательно, в Европе начинается новая игра, и россияне об этом знают. Может быть, поэтому они покинули старых союзников — ведь, возможно, это они подбрасывают записи, компрометирующие европейских популистов, — и открывают новый раздел в отношениях с самыми большими странами ЕС. Они уже думают не о том, чтобы расколоть ЕС изнутри, а о том, чтобы договориться с Францией и Германией. Тем более что влияние Центрально-Восточной Европы очень ослабло, и этот регион уже не будет так мешать. Ключевой здесь была Польша — сегодня практически отстранённая от игры. А когда вскоре свой срок правления завершит глава Европейского совета Дональд Туск, устранится последний элемент, мешающий в отношениях ЕС — Россия», — подчёркивает автор. «Следовательно, Россия добилась своих целей и хочет объявить о новом этапе», — добавляет она.

Партия «Право и справедливость» эффективно спихнула Польшу на обочину Европы. В последнее время партия Ярослава Качиньского ещё раз это подтвердила, выступая в роли полезного идиота в игре Ангелы Меркель за пост главы Европейской комиссии. Игра была проста: сначала на роль кандидата на этот пост поставили Франса Тиммерманса, зная, что это вызовет сопротивление Польши и других стран этого региона. И когда именно так и случилось, была выдвинута кандидатура Урсулы фон дер Ляйен, подруги Меркель, которую Польша и страны региона приняли. Меркель позволила радоваться партии «Право и справедливость» так называемому успеху, который состоял в том, чтобы заблокировать Тиммерманса и одновременно ввести в Европейскую комиссию своего кандидата, объясняет Веловейская.

Баланс этой операции таков: важные должности занимают Германия, Франция, Италия и Испания, а Центрально-Восточная Европа не имеет ничего. Более того, фон дер Ляйен не пользуется репутацией сильного политика. Настоящая расстановка сил в Европейской комиссии означает укрепление роли самых больших стран и их лидеров. Это неблагоприятно для маленьких стран, для которых сильная и независимая Европейская комиссия с главой не от самых сильных стран ЕС считалась хорошим союзником в переговорах с самыми большими игроками, подчёркивает она.

Конечно, в польских СМИ говорят, что хорошо, что ПИС играет в одной команде с Германией, и что Меркель не может ничего сделать без премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Однако это звучит смешно в сопоставлении с фактами. «Наш регион не имеет ни одного существенного поста в структурах ЕС. Результат борьбы за посты глав комиссий в Европейском парламенте тоже является катастрофой. Следовательно, начинается новая эра в ЕС, в которой никто не будет оборачиваться на нас», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польская журналистка Доминика Веловейская.



