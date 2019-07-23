GW: Качиньский рискует превратить Польшу из «сердца Европы» в «приграничную зону с Россией»

Ярослав Качиньский не стремится вывести Польшу из Европейского союза, однако если в результате парламентских выборов, которые пройдут осенью, выиграет его партия «Право и справедливость», то «полэксит» станет вполне возможным вариантом, пишет польский журналист Витольд Гадомский. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что пропасть в менталитете между Польшей и ЕС становится всё больше.

Перед выборами в Европейский парламент партия «Право и справедливость» (ПИС) не только смягчила риторику в отношении ЕС, но и одним из её девизов был: «Польша — сердце Европы». Избиратели партии «Право и справедливость», как и большинство поляков, хотят оставаться в ЕС, но по непонятным причинам поддаются очередным пропагандистским уловкам партии и нередко меняют своё мнение на противоположное. Они с облегчением приняли смягчение тона по отношению к Европе, забывая о современных заявлениях политиков ПИС, сравнивающих Европейский союз с захватчиками, говорящих о «сумасшествии брюссельской элиты» и называющих Евросоюз «вымышленным содружеством». Смягчение тона не имеет значения, как любой пропагандистский ход.

«У правительства ПИС, если эта партия победит на выборах, будут серьёзные разногласия с Брюсселем — другие, чем при нынешнем сроке правления, потому что она, вероятнее всего, решится на столкновение. Не потому, что Качиньский этого желает, а потому, что он сочтёт, что лишь это может позволить ему достичь цели, какой является полнота власти, гарантированная на долгие годы», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Витольд Гадомский.

Вопреки надеждам знатоков партии «Право и справедливость» по внешней политике выборы в Европейский парламент не принесли значительных успехов популистам правого толка. Как раз наоборот, произошёл сдвиг влево. Это правда, что главные фракции — Европейская народная партия и социалисты — проиграли, а выиграли либералы — Renew Europe и зелёные.

Из четырёх фракций, которые в сумме имеют решительное большинство в Европейском парламенте, три находятся на противоположном полюсе от ПИС. Двукратный проигрыш бывшего премьер-министра Польши Беаты Шидло на посту главы Комиссии по трудоустройству и социальным вопросам, а также Здислава Краснодембского на посту вице-главы Европейского парламента показывает, что ПИС изолирована и будет оставаться в таком положении и дальше.

Уже видно, что курс Европейской комиссии по отношению к странам, нарушающим правопорядок, — прежде всего к Польше и Венгрии — ужесточится. Раздражение западных европейцев действиями стран Центрально-Восточной Европы растёт, ведь они являются бенефициарами фондов ЕС и при этом не хотят приспособиться к тому, что в Брюсселе считается европейским стандартом. Пропасть в менталитете западных европейцев и политиков ПИС образовало короткое выступление Беаты Шидло во время выборов в комиссию. Бывший польский премьер-министр говорила о ценностях, которые признаёт и которые, по её мнению, являются фундаментом Европы, — это польский вариант католицизма и патриотизм, предвзятое отношение к ЛГБТ и к приезжим с других континентов, рассказывает Гадомский. Политические элиты Запада воспринимают взгляды Беаты Шидло как эгоистичные, а для бывшей госпожи премьер-министра позиция европейских элит -— это сумасшествие, добавляет он.

Ярослав Качиньский в вопросах внешней политики полагается на нескольких сотрудников, которые имеют слабый контакт с политиками, принимающими в ЕС ключевые решения. Весьма сомнительно, что Качиньский заменит их на экспертов, которые смогут найти общий язык с политиками, имеющими решающий голос в вопросах Европейского союза. Конфликт будет лишь нарастать, подчёркивает журналист.

В этой ситуации даже очень вероятно, что Ярослав Качиньский сочтёт, что единственным шансом на сохранение его власти на много лет является выход Польши из Евросоюза. Пропагандисты ПИС имеют в этом деле опыт. В 2015 году в течение нескольких недель они изменили отношение поляков к мигрантам, распространяя лживую информацию. «Следовательно, ставка ближайших выборов следующая: быть или не быть Польше в ЕС, или можно по-другому: быть Польше в стабильной Европе или быть в приграничной сфере с Россией. Партия «Право и справедливость» никогда не скажет открыто, что такова альтернатива, но Ярослав Качиньский, превосходящий интеллектом и опытом над остальными в своей партии, знает, что, по сути, выбор сводится к этому», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Витольд Гадомский.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

weber: Сколько можно повторять этот бред про «полэксит»? Запугивание, запугивание, запугивание…

byczek: «Полэксит» — это единственное логическое продолжение настоящих действий правительства, однако гражданина сложно будет в этом убедить, ведь он ценит свободу передвижения, свободу выбора работы и видит пользу в дотациях ЕС. ПИС не будет в состоянии предложить более выгодной альтернативы в свете выхода из ЕС.

Mathew: Если «полэксит» — логическое продолжение, то пусть кто-нибудь скажет хромому идиоту, что Польша — это ещё не Швейцария или Норвегия.

vr|: Очевидно, что мы выйдем из ЕС, а, по сути, мы дадим разрешение на то, чтобы они сами нас выкинули. Я делаю ставку на 2022 год.

herb: Только «майдан»!