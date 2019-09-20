Radio Maryja: Дуда поблагодарил Германию за «моральную компенсацию» и напомнил о материальной

Несмотря на то что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед поляками в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, это была лишь моральная компенсация, материальные потери возмещены не были, заявил президент Польши Анджей Дуда. Глава государства также подчеркнул, что СССР заставил Польшу отказаться от плана Маршалла, практически ничего не предложив взамен.

Президент Польши прокомментировал визит немецкого президента в Польшу на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, пишет Radio Maryja.

«До сих пор ни один немецкий лидер не приехал в Велунь. Этот город является символом, потому что здесь дело дошло до первого военного преступления, бомбардировки беззащитного, спящего города. Присутствие Штайнмайера именно там было актом мужества. Нелегко приехать туда, где стоят дети и внуки тех, кого убили твои соотечественники. Президент Германии справился с этим вызовом и предстал перед жителями Велуня. Я считаю, что это был большой жест. Очень важный также по той причине, что в Германии президент является в некотором смысле совестью народа, моральным авторитетом», — приводит издание слова Дуды.

Глава польского государства отметил, что извинения президента Германии перед поляками являются своего рода «моральной компенсацией». «В этом плане он поступил честно. Другое дело — это материальные потери, они так и не были возмещены. Варшава была восстановлена руками поляков и за счёт польского общества. Это длилось очень долго, потому что нас заставили отказаться от плана Маршалла или другой формы помощи Запада, а с Востока помощи не было, ну если только такой помощью назвать Дворец культуры и науки. Обычной компенсации, то есть именно репараций, никогда не было, а примерно 40 процентов нашего национального богатства было уничтожено во время Второй мировой войны. Это гигантские потери, поэтому правильно, что мы затрагиваем эту проблему», — подчеркнул он.

В свою очередь, Россия утверждает, что война началась в 1941 году с нападения Германии на их страну, хотя весь мир признаёт, что она началась 1 сентября 1939 года, а 17 сентября не кто иной, как Россия, напала на Польшу на основании пакта Молотова — Риббентропа, заявил Дуда. «До сегодняшнего дня россияне не хотят признаться в том, что, когда начиналась Вторая мировая война, они были союзниками Гитлера. Конечно, мы не отрицаем того, что позднее они сыграли одну из ключевых ролей в победе над Германией. Бесспорным, однако, остаётся то, что потом в Польше они оставили свои войска, что НКВД преследовал поляков, что они убивали солдат польского подпольного движения, что Польша в военном плане находилась под советской оккупацией», — объяснил глава польского государства.

На вопрос о том, какие условия должна была выполнить Россия, чтобы нынешние власти Польши пригласили её президента на очередные мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны, Дуда отрезал: «Членство в Европейском союзе, НАТО или Восточном партнёрстве — это были критерии, по которым мы приглашали на эти мероприятия».