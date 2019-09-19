WP: в России держатся за свою версию «раздела Польши», чтобы не давать повода для требования репараций

80 лет спустя после советского нападения на Польшу и прибалтийские страны Россия продолжает утверждать, что никакой советской агрессии не было. И вместо торжеств годовщины традицией становятся сообщения, фальсифицирующие историю. Так же было и на этот раз, пишет на портале Wirtualna Polska журналист Оскар Гурчинский.

«СССР часто обвиняют в том, что он вторгся в Польшу. Это не так. 1 сентября на Польшу напали нацисты, и только 17 сентября 1939 года, когда польское правительство бежало, а вооружённые силы понесли поражение, Красная армия вошла на «польские земли», то есть в Белоруссию и на Украину, оккупированные Варшавой в 1920 году», — написало посольство России в ЮАР в Twitter. Позже этот пост появился также в Twitter российского Министерства иностранных дел.

Свои пять копеек добавил также бывший глава администрации президента РФ и союзник Владимира Путина Сергей Иванов. Он считает неправомерным говорить об оккупации Советским Союзом территорий Польши и Прибалтики, поскольку жители этих территорий получили... советское гражданство.

«Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили её и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и (части) Польши становились гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — и политическую, и творческую. Разве бывает такая оккупация?» — заявил Иванов.

«Это, конечно, чушь и ложь», — оценивает в беседе с Wirtualna Polska Лукаш Адамский, историк из Центра польско-российского диалога и согласия. Как он объясняет, советское вторжение в Польшу является просто-напросто фактом с точки зрения международного права.

По мнению Адамского, высказывания представителей России свидетельствуют об обострении российской исторической политики и укреплении всё более ревизионистского течения. Другим примером была громкая кампания в традиционных и общественных СМИ, в рамках которой власти России оправдывали пакт Молотова — Риббентропа, или прямо-таки хвалили его в качестве умелого дипломатического манёвра.

«Просто-напросто дело доходит до сталинской пропаганды. И если по вопросу пакта Молотова — Риббентропа или преступления в Катыни Москва могла в прошлом осудить эти события, то в случае 17 сентября в СССР и России всегда звучал тот же самый акцент», — объясняет эксперт.

По мнению Адамского, имеется также более прозаичная причина, объясняющая такую позицию России, — правовые вопросы.

«Россия осознаёт, что признание преступления означало бы признание аннексии прибалтийских государств незаконной, что вызовет вопросы о репарациях за период оккупации. Поэтому даже в период оттепели Ельцина Россия никогда не осудила агрессию 17 сентября и не извинилась за неё», — говорит Адамский. «Прибалтийские государства в этот момент проводят такие исследования, и я считаю, что Польша должна к этим усилиям подключиться», — добавляет эксперт. Он считает, что рано или поздно этот вопрос будет разрешён.

«Конечно, я не ожидаю, что это произойдёт во времена нынешнего правительства в России. Но Владимир Путин не обладает эликсиром бессмертия, а Россия навечно не обречена на Путина», — отметил Адамский в беседе с Wirtualna Polska.

Комментарии читателей на сайте Wirtualna Polska:

xyz: Только больной человек мог придумать, чтобы Россия должна была что-то заплатить Польше!!! Молитесь, чтобы не повторилось 17 сентября 1939 года.

Olek: С соседями надо хорошо жить.

Pacyfa: Эти люди хотят третьей мировой войны? Похожая риторика именно к этому ведёт. Никто не ценит того, сколько лет мы живём в мирное время?

Ja: Я не вижу разницы между агрессией 17 сентября и тоталитаризмом ПИС.

Grabarz: Польше ничего не дали уроки истории. Она не сделала никаких выводов и опять копает себе могилу.

Ja: Если бы они на нас не напали и не ограбили, мы бы уже были мощью.