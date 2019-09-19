WP: в России держатся за свою версию «раздела Польши», чтобы не давать повода для требования репараций
Председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов заявил, что давление украинской прокуратуры на крымских журналистов, принявших участие в совещании ОБСЕ в Варшаве, носит характер психологического воздействия.
Алексей Белько, угрожавший взорвать мост в Киеве, не выдвигал требований, у него была психологическая драма. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев считает, что Национальная хоккейная лига должна была применить более жёсткие санкции по отношению к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.
Представители России, Евросоюза и Украины начали в Брюсселе трёхсторонние консультации по газу, передаёт ТАСС. Основной темой станет продление контракта на транзит газа из России в Европу.
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы главы департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова.
В московском аэропорту Шереметьево ввели в эксплуатацию третью взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра пограничной стены между США и Мексикой в Сан-Диего назвал строящийся объект «системой безопасности мирового уровня».
В Дагестане задержан бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов.
Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Киеву необходимо пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе. Об этом он написал в Facebook.
Отечественный аналог противосудорожного препарата «Фризиум» может быть зарегистрирован в России, сообщил глава департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича о том, что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества.
Полиция организовала проверку по факту заявления бывшей сотрудницы Астраханской областной детской больницы о конфликте с бывшим главным врачом медучреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Астраханской области.
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила об уходе польского гонщика Роберта Кубицы по окончании сезона 2019 года.
В авиакомпании AZUR air прокомментировали сообщения СМИ о пьяном пилоте.
Комплексы «Искандер-М», которые были переброшены в Казахстан в рамках учений «Центр-2019», нанесли удар по лагерю условных террористов. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
Бывший защитник сборной России по футболу Олег Корнаухов поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Магомеде-Шапи Сулейманове.
Бывший защитник сборной России по футболу Олег Корнаухов ответил на вопрос, считает ли шведского форварда «Краснодара» Маркуса Берга «деревом», как его прозвал Владимир Быстров.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН прокомментировал предложение законодательно ограничить долю автомобилей в регионах, подключённых к одному агрегатору.
Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какой из четверных прыжков хочет разучить по ходу текущего сезона.
Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о причинах усталости Европы от Украины.
Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году инвестировал в Украину более $1 млрд, сообщил журналистам вице-президент кредитного учреждения Алан Пию.
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы Объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном отношении.
Заместитель министра транспорта России, глава Росморречфлота Юрий Цветков рассказал о планах по обновлению дноуглубительного флота, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как Москва отметит 40-летие Олимпиады-80. Об этом сообщает НСН.
Спасатели предупредили о сильном дожде и усилении ветра до 26 м/с в Оренбургской области в четверг, 19 сентября, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
В Челябинске нашли мёртвым ученика девятого класса школы-интерната, сообщает URA.RU.
Народный артист России, продюсер Алексей Гуськов в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Элефант», где он сыграл главную роль.
В Ростове-на-Дону организовали доследственную проверку по факту падения дерева на 10-летнюю девочку, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Экипажи танков Т-90А отработали беспрерывную стрельбу по мишеням на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Военнослужащие отдельного инженерного аэродромного батальона Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа оборудовали полевой аэродром на учениях в Карелии, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с неполучением подтверждения от оргкомитета Игр 2020 года в Токио на запрошенные для российских болельщиков 18 тыс. билетов.
Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться. Вместе с тем продолжительность смен не должна расти, рассказал директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.
На полигоне Мулино в Нижегородской области завершились совместные российско-белорусские учения «Щит Союза», сообщает телеканал «Звезда».
Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту избиения подростка-инвалида в Арсеньеве, сообщает kp.ru.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что несколько женщин-арбитров были включены в список судей, которые будут работать на матчах Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко рассказал о «формуле Зеленского» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Российских выпускников вузов и колледжей стали реже брать на работу через службы занятости. В первые шесть месяцев 2019 года это удалось 56,2% обратившихся за помощью, что на 4,2% меньше, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный Минтрудом мониторинг госуслуг в области содействия занятости населения.
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какой из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) он поддерживает.
Бывший защитник сборной России по футболу Олег Корнаухов высказал мнение о том, кто является основным нападающим «Краснодара».
Американская система ПВО в Саудовской Аравии пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет, атаковавших саудовские НПЗ, по причине несоответствия заявляемым характеристикам и низкой эффективности борьбы с малоразмерными воздушными целями, сообщил высокопоставленный источник в Минобороны России.
Бывший защитник сборной России по футболу Олег Корнаухов поделился мнением о перспективах «Краснодара» на успешное выступление в Лиге Европы УЕФА.
Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина о том, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины.
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.